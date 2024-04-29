  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

29/04/2024 16:27

【大國博弈】拜登簽署涉華消極內容法案，外交部：中方堅決反對

　　《經濟通通訊社２９日專訊》外交部發言人林劍主持例行記者會，會上有記者提問，美國總
統拜登早前將對外軍援一攬子法案簽署成法，該法案包含涉華消極條款。中方對此有何評論？
　　林劍對此表示，美方執意通過並簽署包含涉華消極內容的對外軍援一攬子法案，中方對此堅
決反對，已向美方提出嚴正交涉。該法案嚴重侵犯中國主權，鼓噪向台提供大量軍援，嚴重違反
一個中國原則和中美三個聯合公報，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號，破壞市場經濟和公
平競爭原則，以所謂國家安全名義無理打壓別國企業，再次暴露了美方一貫的霸凌霸道本質。
　
＊外交部敦促美方不得實施涉華消極條款＊
　
　　林劍稱，該法案還無視中方為幫助美方應對芬太尼危機所做的大量工作，鼓噪制裁中方，對
中國同伊朗正常經貿往來威脅實施單邊制裁和「長臂管轄」，為中美在相關領域的合作設置了嚴
重障礙。
　　外交部敦促美方尊重中方的核心利益和重大關切，不得實施上述法案涉華消極條款。如美方
一意孤行，中方將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權安全發展利益。
　　上周三（２４日），美國總統拜登已簽署總值９５０億美元的對外援助法案，即時生效。法
案包括為台灣等印太盟友提供約８０億美元的撥款援助，還捆綁一項強制ＴｉｋＴｏｋ由中國母
公司字節跳動剝離的條款。（ｒｙ）

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛！？真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析：符咒能醫百病可驅鬼？功效、製作、用法、顏色代表咩？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金