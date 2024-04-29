【大國博弈】拜登簽署涉華消極內容法案，外交部：中方堅決反對

《經濟通通訊社２９日專訊》外交部發言人林劍主持例行記者會，會上有記者提問，美國總

統拜登早前將對外軍援一攬子法案簽署成法，該法案包含涉華消極條款。中方對此有何評論？

林劍對此表示，美方執意通過並簽署包含涉華消極內容的對外軍援一攬子法案，中方對此堅

決反對，已向美方提出嚴正交涉。該法案嚴重侵犯中國主權，鼓噪向台提供大量軍援，嚴重違反

一個中國原則和中美三個聯合公報，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號，破壞市場經濟和公

平競爭原則，以所謂國家安全名義無理打壓別國企業，再次暴露了美方一貫的霸凌霸道本質。



＊外交部敦促美方不得實施涉華消極條款＊



林劍稱，該法案還無視中方為幫助美方應對芬太尼危機所做的大量工作，鼓噪制裁中方，對

中國同伊朗正常經貿往來威脅實施單邊制裁和「長臂管轄」，為中美在相關領域的合作設置了嚴

重障礙。

外交部敦促美方尊重中方的核心利益和重大關切，不得實施上述法案涉華消極條款。如美方

一意孤行，中方將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權安全發展利益。

上周三（２４日），美國總統拜登已簽署總值９５０億美元的對外援助法案，即時生效。法

案包括為台灣等印太盟友提供約８０億美元的撥款援助，還捆綁一項強制ＴｉｋＴｏｋ由中國母

公司字節跳動剝離的條款。（ｒｙ）

