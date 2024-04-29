內地赴港澳商務簽注全國通辦並可停留１４天，人才簽注擴至京滬

《經濟通通訊社２９日專訊》國家移民管理局宣布多項措施，便利赴港澳商務簽注及擴大赴

港澳人才簽注範圍。自５月６日起，內地居民赴港澳商務簽注可向全國的出入境管理窗口申請，

停留期限由７天延長至１４天，而赴港澳人才簽注由大灣區城市擴大至北京、上海，指定六類人

才可申請辦理有效期１至５年的多次簽注，每次停留不超過３０天。



＊增設赴澳門１年多次簽注＊



國家移民管理局增設赴澳門１年多次簽注，適用於內地居民赴澳門參展、就醫或從事演藝等

活動，參加「琴澳旅遊團」的內地居民７日內可以透過「團進團出」方式經橫琴口岸多次往返澳

門。



＊廣東省公安廳：兩地牌的港澳汽車首次註冊免檢＊



另外，廣東省公安廳宣布，５月１日開始推出優化申辦兩地牌的港澳汽車免檢措施，首次註

冊登記６年以內的９座位以下汽車，申辦兩地牌時毋須上線檢驗，已辦理兩地牌的港澳汽車，

１０年內只需上線檢驗１次，主駕駛人備案兩地牌車輛的數量不受限制。

２０１９年４月後申辦的資格類、人才類及投資高新企業類兩地牌指標的有效期，由５年調

整為長期有效，辦理延期時毋須再提供相應資格證明，對已經以納稅條件申辦投資類指標的同一

申請人，再申辦其他類型指標時，不再核查有關單位的納稅情況。（ｃｔ）

