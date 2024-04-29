  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

29/04/2024 08:24

內地赴港澳商務簽注全國通辦並可停留１４天，人才簽注擴至京滬

　　《經濟通通訊社２９日專訊》國家移民管理局宣布多項措施，便利赴港澳商務簽注及擴大赴
港澳人才簽注範圍。自５月６日起，內地居民赴港澳商務簽注可向全國的出入境管理窗口申請，
停留期限由７天延長至１４天，而赴港澳人才簽注由大灣區城市擴大至北京、上海，指定六類人
才可申請辦理有效期１至５年的多次簽注，每次停留不超過３０天。
　
＊增設赴澳門１年多次簽注＊
　
　　國家移民管理局增設赴澳門１年多次簽注，適用於內地居民赴澳門參展、就醫或從事演藝等
活動，參加「琴澳旅遊團」的內地居民７日內可以透過「團進團出」方式經橫琴口岸多次往返澳
門。
　
＊廣東省公安廳：兩地牌的港澳汽車首次註冊免檢＊
　
　　另外，廣東省公安廳宣布，５月１日開始推出優化申辦兩地牌的港澳汽車免檢措施，首次註
冊登記６年以內的９座位以下汽車，申辦兩地牌時毋須上線檢驗，已辦理兩地牌的港澳汽車，
１０年內只需上線檢驗１次，主駕駛人備案兩地牌車輛的數量不受限制。
　　２０１９年４月後申辦的資格類、人才類及投資高新企業類兩地牌指標的有效期，由５年調
整為長期有效，辦理延期時毋須再提供相應資格證明，對已經以納稅條件申辦投資類指標的同一
申請人，再申辦其他類型指標時，不再核查有關單位的納稅情況。（ｃｔ）

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析：符咒能醫百病可驅鬼？功效、製作、用法、顏色代表咩？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金