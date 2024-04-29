【大國博弈】日本擬加嚴半導體等出口管制，中國商務部：嚴重關切

《經濟通通訊社２９日專訊》日本政府４月２６日宣布，擬將半導體和量子相關的４個品類

列為新的出口管制對象，當局徵詢公眾意見至５月２５日，預計新規最早將於７月份生效。在出

口管制更新後，從日本向所有地區出口有關技術都需要批准，其中擁有相關技術的國家先行實施

限制，以防止新興技術被轉用於軍事。

中國商務部新聞發言人今日表示，嚴重關切日本擬加嚴半導體等領域出口管制。發言人稱，

半導體是高度全球化的產業，一段時間以來，個別國家頻頻泛化國家安全概念，濫用出口管制措

施，人為割裂全球半導體市場，嚴重背離自由貿易原則和多邊貿易規則，嚴重衝擊全球產業鏈供

應鏈穩定。中方警告，日方擬議的有關措施，將嚴重影響中日企業間的正常貿易往來，損人不利

己，也損害全球供應鏈的穩定。

中方敦促日方從雙邊經貿關係大局出發，及時糾正錯誤做法，共同維護全球產業鏈供應鏈穩

定，中方將採取必要措施，堅決維護企業正當權益。

日方擬新增出口管制項目包括用於分析納米粒子影像的掃描電子顯微鏡；用於改進半導體設

計的全柵電晶體技術；量子電腦中使用的低溫ＣＭＯＳ電路；以及量子電腦本身。（ｃｔ）

