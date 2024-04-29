【大國博弈】布林肯稱看到中方干涉大選證據，外交部：勿疑神疑鬼

《經濟通通訊社２９日專訊》美國國務卿布林肯對美媒表示，看到中方試圖影響和干涉美國
大選的證據，希望中方盡快放棄這種企圖，中國外交部發言人林劍今日就此回應，不干涉內政是
中國外交的基本原則之一。美國大選是美國的內部事務，中方從來沒有興趣，也不會以任何方式
干預。同時，中方堅決反對任何人出於選舉目的，拿中國說事、損害中國利益。美方不要疑神疑
鬼、捕風捉影，應當停止向中方潑髒水，轉移矛盾、甩鍋推責。（ｃｔ）
etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情
29/04/2024 16:39
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大選的證據，希望中方盡快放棄這種企圖，中國外交部發言人林劍今日就此回應，不干涉內政是
中國外交的基本原則之一。美國大選是美國的內部事務，中方從來沒有興趣，也不會以任何方式
干預。同時，中方堅決反對任何人出於選舉目的，拿中國說事、損害中國利益。美方不要疑神疑
鬼、捕風捉影，應當停止向中方潑髒水，轉移矛盾、甩鍋推責。（ｃｔ）
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