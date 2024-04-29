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AH股新聞

29/04/2024 09:29

《Ａ股行情》滬指低開０﹒０６％製造業亮警號，上日外資流入破頂

　　《經濟通通訊社２９日專訊》３月內地規模以上工業企業利潤同比下降３﹒５％，是自
２０２３年８月以來首次數據由正轉負，加上同月出口數據意外下滑、通縮壓力重現，外界擔憂
中國經濟三駕馬車中最強勢的出口部分增長乏力，為全年經濟增長達標增添不確定性。
　　上周五（２６日）陸股通錄得破紀錄的外資流入數據，滬深股市今早未明朗，滬綜指低開
０﹒０６％，報３０８６﹒６８點，深成指高開０﹒１７％，創業板指高開０﹒４２％，科技、
地產股造好，資源股走低。
　　內地樓市復甦未見曙光，再有主要城市全面放開限購。四川省會成都市宣布，今日起全市範
圍內住房交易不再審核戶籍、社保等購房條件，不再限制購買套數；同時，全市商品住房項目不
再實施公證搖號選房，由企業自主銷售。
　　人民銀行今日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，全日零投放零回籠。
　　人民幣兌一美元中間價今報７﹒１０６６，較上個交易日跌１０點子，創２月２８日以來兩
個月新低，與市場預測偏離擴至逾１５１０點。
　　另外留意周三（５月１日）起是中國五一勞動節假期，Ａ股自當日至周五（３日）休市，下
周一（６日）起照常?市，關注要長假前成交能否保持上交易日的萬億水平。（ｅｙ）

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