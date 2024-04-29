《Ａ股行情》滬指半日升０﹒８％上三千一，外資捧場流入１２７億

《經濟通通訊社２９日專訊》外資換乘投資中國股市勢頭仍猛，即使最新經濟數據反映中國

今年初的強勁增長恐難以持續，但資金熱情不變，今早半日陸股通淨流入Ａ股規模高達

１２７﹒１６億元（人民幣．下同），兩市成交亦見７９８６億元的高水平，較上日（２６日）

同時段水平進一步增長２５％。

地產股受利好帶動爆發，加上保險股績後領漲，滬綜指半日收升０﹒８％，重上３１００關

，報３１１３點，深成指漲２﹒１８％，創業板指更飆升３﹒６％，目前近４２００隻股份上漲

。



＊萬科Ａ狠漲停＊



內地樓市復甦未見曙光，再有主要城市全面放開限購。四川省會成都市宣布，今日起全市範

圍內住房交易不再審核戶籍、社保等購房條件，不再限制購買套數；同時，全市商品住房項目不

再實施公證搖號選房，由企業自主銷售。目前全國已有約３５城放鬆限購政策，有分析認為，二

線城市將跟隨放開政策。

地產股急漲，萬科Ａ（深：０００００２）、金地集團（滬：６００３８３）、新城控股

（滬：６０１１５５）股價漲停，大悅城（深：００００３１）升８﹒５％，招商蛇口

（深：００１９７９）升７％，保利發展（滬：６０００４８）漲６﹒７％，華僑城Ａ

（深：００００６９）升８％。

Ａ場保險股在績後股價爆發，如中國太保（滬：６０１６０１）第一季純利同比升１﹒１％

，股價現漲４﹒８％，報２６﹒５８元；中國人壽（滬：６０１６２８）第一季純利跌９﹒３％

，股價仍升４﹒８％，報３０﹒９７元。（ｅｙ）

