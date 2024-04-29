《Ａ股行情》滬指收升０﹒８％曾創半年高，百億外資入場熱情續漲

《經濟通通訊社２９日報道》外資「換乘」投資中國股市勢頭仍猛，即使最新經濟數據反映

中國今年初的強勁增長恐難以持續，但資金熱情不變，今日陸股通淨流入Ａ股規模達

１０８﹒９２億元（人民幣．下同），雖然顯著低於上周五（２６日）創新高的２２４﹒５億元

，但仍然屬２月以來較高水平，兩市成交額１２１１１億元，再破萬億，較上日增１１﹒６％，

刷新自今年２月２８日以來新高。

地產股受利好帶動爆發，加上保險股績後領漲，滬綜指全日收升０﹒７９％，報

３１１３﹒０４點，重上三千一關，盤中更高見３１１９﹒６９點，創去年９月２８日以來新高

，深成指漲２﹒２２％，創業板指更飆升３﹒５％，全日超過４３００隻股份上漲。

３月內地規模以上工業企業利潤同比下降３﹒５％，是自２０２３年８月以來首次數據由正

轉負，加上同月出口數據意外下滑、通縮壓力重現，外界擔憂中國出口部門增長後勁不繼，為全

年經濟增長達標增添不確定性。明日中國將公布４月官方及財新製造業ＰＭＩ指數，料數據將回

落。

另外留意周三（１日）起是中國五一勞動節假期，Ａ股自當日至周五（３日）休市，下周一

（６日）起照常開市。



＊憧憬二線城集體鬆綁，地產股狂飆＊



內地樓市復甦未見曙光，再有主要城市全面放開限購。四川省會成都市宣布，今日起全市範

圍內住房交易不再審核戶籍、社保等購房條件，不再限制購買套數；同時，全市商品住房項目不

再實施公證搖號選房，由企業自主銷售。目前全國已有約３５城放鬆限購政策，有分析認為，二

線城市將跟隨放開政策。

地產股急漲，萬科Ａ（深：０００００２）、金地集團（滬：６００３８３）、新城控股

（滬：６０１１５５）股價漲停，大悅城（深：００００３１）升９﹒３％，華僑城Ａ

（深：００００６９）升８％，保利發展（滬：６０００４８）漲７﹒４％，招商蛇口

（深：００１９７９）升６﹒８％。

保險股在績後股價爆發，中國太保（滬：６０１６０１）第一季純利同比升１﹒１％，股價

現漲４﹒７％，報２６﹒５５元；中國人壽（滬：６０１６２８）第一季純利跌９﹒３％，股價

仍升４﹒３％，報３０﹒８１元。



＊特斯拉概念掀漲停潮，期待落地＊



在特斯拉總裁馬斯克突然訪華並獲國務院總理李強接見後，中汽協連同國家計算機網絡應急

技術處理協調中心發布了《關於汽車數據處理４項安全要求檢測情況的通報（第一批）》，顯示

特斯拉的兩款車型符合汽車數據安全４項合規要求。另據內媒《澎湃新聞》報道，特斯拉將使用

百度地圖提供的高級輔助駕駛地圖，用於中國版完全自動駕駛（ＦＳＤ）功能。消息人士指，此

前ＦＳＤ入華條件還不具備，而到了今天，「幾個障礙均已掃清」。

特斯拉概念落鑊，芳源股份（滬：６８８１４８）升２０％封板，日聯科技

（滬：６８８５３１）升１３﹒２％，華瑞股份（深：３００６２６）升１０﹒２％，派斯林

（滬：６００２１５）、凱中精密（深：００２８２３）、景旺電子（滬：６０３２２８）、萬

豐奧威（深：００２０８５）、天奇股份（深：００２００９）集體升一成漲停，電池供應商寧

德時代（深：３００７５０）同升５﹒６％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５８４﹒５４ ＋１﹒１１

上證綜合指數 ３０８６﹒６８ ＋０﹒７９ ５５４９﹒１９

上證Ａ股指數 ３２３５﹒７８ ＋０﹒７９

深證成份指數 ９４７９﹒６０ ＋２﹒２２ ６５６２﹒１２

深圳創業板指數 １８３１﹒４４ ＋３﹒５０

上證Ｂ股指數 ２５１﹒８７ ＋１﹒７７ １﹒９７

深證Ｂ股指數 １０９７﹒３８ ＋２﹒４３ １﹒０９

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