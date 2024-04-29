《Ａ股焦點》外資流入超１３５億，白酒股震盪走高，老白干酒漲停

《經濟通通訊社２９日專訊》陸股通外資流入超１３５億元人民幣，白酒股震盪走高，老白
干酒（滬：６００５５９）漲停，順鑫農業（深：０００８６０）升９﹒２％，海南椰島
（滬：６００２３８）升６﹒５％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）升５﹒８％，山西汾酒
（滬：６００８０９）、金種子酒（滬：６００１９９）、瀘州老窖（深：０００５６８）均升
逾４％，舍得酒業（滬：６００７０２）、五糧液（深：０００８５８）紛向上。（ｒｙ）
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29/04/2024 11:30
《經濟通通訊社２９日專訊》陸股通外資流入超１３５億元人民幣，白酒股震盪走高，老白
干酒（滬：６００５５９）漲停，順鑫農業（深：０００８６０）升９﹒２％，海南椰島
（滬：６００２３８）升６﹒５％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）升５﹒８％，山西汾酒
（滬：６００８０９）、金種子酒（滬：６００１９９）、瀘州老窖（深：０００５６８）均升
逾４％，舍得酒業（滬：６００７０２）、五糧液（深：０００８５８）紛向上。（ｒｙ）
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