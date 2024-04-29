  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

29/04/2024 09:04

《汽車新勢力》特斯拉通過內地數據安全檢測，有望解除禁行限制

　　《經濟通通訊社２９日專訊》在特斯拉總裁馬斯克突然訪華並獲國務院總理李強接見後，中
汽協連同國家計算機網絡應急技術處理協調中心發布了《關於汽車數據處理４項安全要求檢測情
況的通報（第一批）》，６家車企的７６款車型符合汽車數據安全４項合規要求，當中包括特斯
拉的兩款車型。
　　內媒引述行業人士分析，特斯拉通過了國家車輛數據安全的權威標準和要求，有利於全面解
除（如機關單位、機場、高速等）對特斯拉等智能汽車的禁行禁停限制。
　　數據安全檢測過關的車企還包括比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）、理想汽車
（０２０１５）、路特斯（Ｌｏｔｕｓ）、合眾新能源和蔚來（０９８６６）。四項合規要求分
別是車外人臉信息等匿名化處理、默認不收集座艙數據、座艙數據車內處理、處理個人信息顯著
告知。
　　此前，內地民間盛傳中國限制軍隊人員和重點國企員工使用特斯拉汽車，中國當局亦禁止特
斯拉汽車進入軍隊營區和家屬院，而且每到國家領導人公開露面的場合，地方部門都會以各種理
由拒絕特斯拉在主要幹道行駛，例如在去年成都大運會開幕式前夕及杭州亞運會即將開幕之際，
有當地的特斯拉車主反映在部分路段遭交警攔截。（ｅｙ）

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛！？真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析：符咒能醫百病可驅鬼？功效、製作、用法、顏色代表咩？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金