《汽車新勢力》特斯拉通過內地數據安全檢測，有望解除禁行限制

《經濟通通訊社２９日專訊》在特斯拉總裁馬斯克突然訪華並獲國務院總理李強接見後，中

汽協連同國家計算機網絡應急技術處理協調中心發布了《關於汽車數據處理４項安全要求檢測情

況的通報（第一批）》，６家車企的７６款車型符合汽車數據安全４項合規要求，當中包括特斯

拉的兩款車型。

內媒引述行業人士分析，特斯拉通過了國家車輛數據安全的權威標準和要求，有利於全面解

除（如機關單位、機場、高速等）對特斯拉等智能汽車的禁行禁停限制。

數據安全檢測過關的車企還包括比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）、理想汽車

（０２０１５）、路特斯（Ｌｏｔｕｓ）、合眾新能源和蔚來（０９８６６）。四項合規要求分

別是車外人臉信息等匿名化處理、默認不收集座艙數據、座艙數據車內處理、處理個人信息顯著

告知。

此前，內地民間盛傳中國限制軍隊人員和重點國企員工使用特斯拉汽車，中國當局亦禁止特

斯拉汽車進入軍隊營區和家屬院，而且每到國家領導人公開露面的場合，地方部門都會以各種理

由拒絕特斯拉在主要幹道行駛，例如在去年成都大運會開幕式前夕及杭州亞運會即將開幕之際，

有當地的特斯拉車主反映在部分路段遭交警攔截。（ｅｙ）

