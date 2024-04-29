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AH股新聞

29/04/2024 10:06

【聚焦數據】內地首季文化企業營收增８﹒５％，新業態貢獻超五成

　　《經濟通通訊社２９日專訊》國家統計局對全國７﹒６萬家規模以上文化及相關產業企業調
查結果顯示，２０２４年一季度，文化企業實現營業收入３１０５７億元（人民幣．下同），按
可比口徑計算，比上年同期增長８﹒５％，增速比去年全年快０﹒３個百分點。
　　國家統計局社科文司高級統計師張鵬解讀數據指，文化消費潛力持續釋放，文化企業發展呈
現穩中有進的良好開局，文化服務業實現較快增長，文化領域各行業大類實現全面增長，文化新
業態行業持續發揮帶動效應。
　
＊互聯網搜索服務營收增逾２５％，內容創作生產營收增１２％＊
　
　　一季度，文化新業態特徵較為明顯的１６個行業小類實現營業收入１２６３３億元，比上年
同期增長１１﹒９％，快於全部規模以上文化企業３﹒４個百分點。文化新業態行業對全部規模
以上文化企業營業收入增長的貢獻率為５５﹒５％。其中，互聯網搜索服務、多媒體遊戲動漫和
數字出版軟件開發、互聯網廣告服務３個行業小類營業收入同比增速較高，分別為２５﹒４％、
１９﹒９％和１８﹒５％。
　　分產業類型看，文化服務業實現營業收入１６３３１億元，比上年同期增長１０﹒９％，對
全部規模以上文化企業營業收入增長的貢獻率為６６﹒１％。文化批發和零售業、文化製造業實
現營業收入比上年同期分別增長６﹒８％和５﹒４％，增速比２０２３年全年分別快０﹒７個和
４﹒８個百分點。
　　一季度，文化核心領域實現營業收入２０９２１億元，比上年同期增長１０﹒３％。文化核
心領域營業收入佔全部規模以上文化企業營業收入的比重為６７﹒４％，佔比高於上年同期
１﹒２個百分點。其中，內容創作生產、新聞信息服務、文化娛樂休閒服務、創意設計服務、文
化投資運營５個行業大類營業收入增長較快，分別比上年同期增長１２﹒０％、１１﹒１％、
１０﹒５％、１０﹒４％和１０﹒４％。
　
＊文化企業實現利潤總額增長５﹒８％＊
　
　　一季度，文化企業實現利潤總額２１１６億元，比上年同期增長５﹒８％；營業收入利潤率
為６﹒８１％，同比下降０﹒１７個百分點。從行業中類看，互聯網信息服務、文化輔助用品製
造、互聯網文化娛樂平台等行業實現利潤帶動作用較為明顯。
　　一季度末，文化企業資產總計１９７３２９億元，比上年同期增長７﹒６％；每百元資產實
現營業收入為６３﹒０元，同比增加０﹒５元。（ｓｌ）

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