字節跳動內部反腐辭退６１人永不錄用，其中４人被警方立案調查

《經濟通通訊社２９日專訊》字節跳動新一輪內部反腐據報共辭退６１人，其中４人因涉刑

事犯罪被公安立案偵查。據內媒引述字節跳動內部人士透露，字節跳動企業紀律與職業道德委員

會近日通報６１宗員工違法違紀案件，涉事員工全被辭退。當中２名抖音前員工分別因非法收受

外部合作商巨額好處費及濫用工作權限並以此牟利，已被公安刑事拘留；另有一名生活服務前員

工違規引入服務商並收受４萬元人民幣好處費，一名產品研發和工程架構前外包員工違規使用虛

擬帳號，聯合外部機構用於抖音帳號刷量並獲取非法收入，分別被取保候審及刑事拘留。



＊有員工找外人「代返工」近一個月＊



此外，３２名員工利用工作職務便利，為外部人員提供幫助並收受好處以及使用虛假材料違

規報銷、違規打車和獲取房補等，其中Ｄａｔａ某前員工因個人原因未在工區辦公，將工卡借給

外部人員使用並讓其代刷卡共２１個工作日，而該外部人員在持有該前員工工卡期間進入工區內

部食堂就餐１４次，侵佔字節跳動公司資產４９０元人民幣。

同時，８名員工違反字節跳動的利益衝突制度，在商務合作中未申報和回避特定關係人、利

用商業機會為本人或其特定關係人謀利。１７人存在違規獲取、保存、洩露公司內部信息及將包

含敏感數據的公司內部系統交由外部人員使用，其中一名剪映前員工與一名產品研發和工程架構

前員工以及競品公司ＣＥＯ等人合作開發競品產品，該剪映前員工還利用公司資源和工作時間參

與外部公司經營，並嚴重阻礙公司調查。

報道提到，字節跳動內部曾在今年３月通報２０２３年全年的反舞弊違規案件。抖音集團共

查處舞弊類違規案件１７７宗，其中１３６人因觸犯廉潔紅線被辭退，２３人因涉嫌違法犯罪被

移送司法機關處理。

字節跳動方面稱，始終堅持對腐敗、賄賂「零容忍」的態度，堅決反對一切舞弊和失信行為

。如發現違反法律法規或員工行為準則的行為，一經查實，涉案員工一律辭退處理永不錄用。如

相關行為涉嫌違法犯罪，集團將全力配合司法機關調查，追究涉案人員的法律責任。（ｓｌ）

