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AH股新聞

29/04/2024 11:14

《Ａ股焦點》重慶燃氣跌３％，多收２８６萬燃氣費已全部退還

　　《經濟通通訊社２９日專訊》重慶、成都近期發生的「燃氣費用暴漲」風波告一段落，其中
重慶燃氣集團（滬：６００９１７）昨（２８日）公布整改情況，指多收的燃氣費已經全部清退
處置完畢，涉及２８５﹒８５萬元（人民幣．下同）。
　　重慶燃氣股價現跌３﹒２％，報６﹒０６元。
　　重慶燃氣表示，全面接受聯合調查組就相關問題發布的調查結果，對於聯合調查組在調查結
果中指出燃氣企業存在的錯抄和違規估抄、燃氣計費周期混亂、價格政策執行不到位、換表工作
組織無序、工作力量嚴重不足以及內部監督管理不到位等問題，公司深刻反思、深感自責。據統
計，多計多收氣費１１８２件，影響氣量１２１８９５０立方米，涉及金額
２８５８５４５﹒８３元，公司已全部清退處置完畢。下一步將全面整改多計多收問題，全面整
治計量收費不規範不透明問題，舉一反三全面提升燃氣服務質量。
　
＊去年第四季淨利漲超８００％，因疫情原故基數低＊
　
　　重慶燃氣同時披露了２０２３年年報以及２０２４年一季度報。
　　２０２３年，重慶燃氣營收１０２﹒０５億元，同比增１６﹒８％；歸母淨利４﹒９９億元
，同比增２４﹒７５％。分季度看，第一到第四季度淨利分別為－５０５５﹒５９萬元、
２﹒１７億元、１﹒０７億元、２﹒２４億元，而２０２２年第四季淨利為２３６９﹒７５萬元
。以此計算，２０２３年第四季淨利漲超８００％。
　　重慶燃氣在年報中解釋，第四季淨利同比增加，一是２０２２年１１月、１２月，因疫情原
因非居民用戶延後兩個月執行採暖季銷售價格，２０２３年１１月、１２月非居民用戶用氣恢復
執行採暖季銷售價格；此外，公司出售下屬非主業的自來水資產，取得投資收益。
　　２０２４年第一季度，公司營收２７﹒０３億元，同比增加４﹒３３％；歸母淨利潤虧損約
５１４４萬元，同比減少１﹒７６％。（ｓｌ）

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