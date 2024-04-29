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AH股新聞

29/04/2024 11:50

《汽車新勢力》高合汽車據報獲香港投資機構戰略投資，將復工復產

　　《經濟通通訊社２９日專訊》因財困而暫時停運的內地車企高合汽車據報已獲得來自香港投
資機構的戰略投資。據內地汽車媒體「電車場」報道，該筆戰略投資已於上周正式到帳，目的是
保障高合在正式復工復產前先運轉起來。報道並引述高合汽車的高層指，預計將於４月底或５月
初宣布復工復產。
　
＊傳一汽有意收購高合汽車＊
　
　　報道還引述知情人士稱，與高合汽車洽談過收購的企業約有５－１０家，所屬行業橫跨汽車
、金融、房地產；此前高合曾與長安汽車（深：０００６２５）頻繁互動，但一汽集團與高合談
得「更為深入」。知情人士甚至指出，一汽方面已於４月上旬開啟對高合汽車的盡職調查，意在
收購前全面了解高合汽車的財務狀況、法律關係以及風險因素等。
　　高合汽車在２月１８日宣布停工停產６個月之後，高合創始人丁磊曾前往重慶拜訪長安汽車
，與長安汽車董事長朱華榮會面，「長安汽車收購高合５１％股份」、「長安將接手高合汽車」
的消息當時甚囂塵上，但長安汽車隨即闢謠，指是不實消息。
　　至４月初，有網民爆料稱高合汽車迎來「白衣騎士」，長安汽車旗下阿維塔已與高合達成併
購協議。不過，阿維塔公關部人士亦就「接盤高合汽車」闢謠稱信息不屬實。（ｓｌ）

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