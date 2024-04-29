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AH股新聞

29/04/2024 14:36

同程：五一酒店預訂熱度增四成，京東：攝像頭探測器銷量增２倍

　　《經濟通通訊社２９日專訊》同程旅行（００７８０）聯合京東（０９６１８）３Ｃ數碼共
同發布《「五一」出遊風向標》。同程旅行數據顯示，今年五一假期期間，用戶在常住城市的酒
店預訂熱度同比上漲４１％；本地酒店預訂五大熱門城市為北京、上海、重慶、成都、杭州。臨
近五一假期的一個月裏，國際機票預訂熱度同比上漲１８４％，國際酒店預訂熱度同比上漲
１２３％。曼谷、吉隆坡和東京是很多遊客走出國門的第一站。
　　值得關注的是，女性用戶出行前會提前準備好酒店攝像頭探測器保護個人私隱安全。京東數
據顯示，酒店攝像頭探測器品類成交額同比增長２００％。９０後則更青睞便攜影儀和藍牙音箱
，便攜投影品類成交額同比增長超８０％。此外，多國旅行轉換插頭成交額同比增長１５０％，
而翻譯機品類成交額同比增長超８０％。
　
＊相機類成交增１倍，麥克風成交額增九成＊
　
　　Ｃｉｔｙ　Ｗａｌｋ今年仍是旅遊圈的時尚風潮，北京的南鑼鼓巷、上海的豫園－外灘，重
慶的解放碑－洪崖洞，長沙的太平街－潮宗街和廣州沙面，是年輕人最喜歡的城市暴走線路。
９５後和００後是Ｃｉｔｙ　Ｗａｌｋ的主力成員，相機品類成交額同比增長１００％，領夾麥
克風、手持麥克風成交額同比增長９０％。
　　在４月最後一周，山岳類景區搜索量環比上漲１１４％，其中三成遊客會搜索超過５座山。
黃山、武功山、老君山，成為人們最關注的山岳類景區。騎行、沖浪和登山並稱當代年輕人玩戶
外的「新鐵人三項」，從京東搜索熱詞來看，「開放式耳機」搜索量同比增長超２００％；登山
愛好者必備的智能手錶，成交額同比增長超１００％；運動相機則成為沖浪愛好者人手必備的運
動裝備。（ｓｌ）

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