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AH股新聞

29/04/2024 15:00

【數據前瞻】機構料４月中國官方及財新製造業ＰＭＩ均較上月回落

　　《經濟通通訊社２９日專訊》４月中國官方及財新製造業採購經理指數（ＰＭＩ）均將於明
日上午公布。據《路透》綜合３３家分析機構預估中值顯示，中國４月官方製造業ＰＭＩ料從上
月的５０﹒８回落至５０﹒３；另據１７家機構預估中值顯示，財新４月中國製造業ＰＭＩ料亦
從上月的５１﹒１微降至５１。這顯示經濟動能出現了放緩。
　
＊市場關注政治局會議關於下一步政策的線索＊
　
　　目前市場人士緊盯通常在４月底召開、研究經濟工作的中央政治局會議，希望從中獲取更多
關於下一步政策的線索。此前在中國首季經濟同比強勁增長５﹒３％後，分析人士普遍認為，短
期內出台額外強刺激政策的概率偏低，更注重狠抓已有政策落地見效。
　　投資銀行高盛在研究報告中指出，４月中國ＥＰＭＩ（戰略性新興產業採購經理指數）經季
節調整後明顯回落，商品團隊調查也顯示４月動能放緩，高頻數據如鋼鐵需求等４月亦增長放緩

　　中國科學技術發展戰略研究院、中採諮詢聯合發布的４月中國ＥＰＭＩ降至５３，較上月回
落１﹒８個點。分項指數中，生產量、產品訂貨、採購量等均有小幅下滑，出口訂貨、現有訂貨
則呈現大幅回落。分析人士認為，這一方面顯示全球製造業景氣擴張出現了短期波動，同時又透
露了國內需求微弱提振的跡象。
　
＊３月工業利潤轉負，需求仍然不足＊
　
　　在剛過去的周末出爐的中國３月規模以上工業企業利潤同比下降３﹒５％，為去年８月以來
再度由正轉負，凸顯「供強需弱」格局下，企業定價能力偏弱、利潤遭遇擠壓的事實。國盛證券
分析師熊園、劉安林表示，這背後體現的是工業生產量的支撐弱化、價的拖累擴大，本質仍是需
求不足、預期偏弱。他們指出，高頻數據中，鋼材、水泥價格自４月上旬以來企穩回升、但絕對
水平仍低；鋼材加速去庫，水泥庫存邊際回落；不過，瀝青開工率等其他實物工作量相關指標仍
然未見明顯改善。因此，他們傾向於認為，當前數據尚不支持實物工作量已出現好轉趨勢，後續
有待進一步跟蹤。（ｓｌ）

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