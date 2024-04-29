【汽車新勢力】特斯拉中國Ａｐｐ顯示ＦＳＤ服務「即將推出」

《經濟通通訊社２９日專訊》據《新浪科技》報道，特斯拉用戶Ａｐｐ顯示，特斯拉中國官

方的ＦＳＤ（Ｆｕｌｌ－ＳｅｌｆＤｒｉｖｉｎｇ，完全自動駕駛能力）服務的購買頁面描述，

已經由「稍後推出」改為「即將推出」。

特斯拉ＣＥＯ馬斯克旋風訪華不足２４小時，期間獲國務院總理李強接見，據報其此行是尋

求在中國落地特斯拉的ＦＳＤ功能。中汽協連同國家計算機網絡應急技術處理協調中心則在馬斯

克與李強會面後，發布了《關於汽車數據處理４項安全要求檢測情況的通報（第一批）》，顯示

特斯拉的兩款車型符合汽車數據安全４項合規要求，據指這有利於全面解除對特斯拉等智能汽車

的禁行禁停限制。還有內媒報道指，特斯拉將使用百度地圖提供的高級輔助駕駛地圖，用於中國

版ＦＳＤ功能。

對於特斯拉ＦＳＤ能否入華，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會回應稱，作為原則，

再次重申，中國致力於高質量發展，堅定奉行合作共贏的開放戰略，持續建設市場化、法治化、

國際化的一流營商環境，積極促進外商投資，高度重視外資企業的相關訴求，切實保護外資企業

的合法權益。（ｓｌ）

