【汽車新勢力】特斯拉ＦＳＤ能否入華，中國外交部稱重視外企訴求

《經濟通通訊社２９日專訊》特斯拉ＣＥＯ馬斯克旋風訪華，據報已於今日下午１時許乘搭

私人飛機離開，整個行程不足２４小時。馬斯克此行除了獲國務院總理李強接見外，有消息指特

斯拉的電池主要供應商寧德時代（深：３００７５０）董事長曾毓群今日去到訪馬斯克入住的酒

店與馬斯克見面。而在與中國貿促會會長任鴻斌座談時，馬斯克聲言，「如果我有很多中國的粉

絲，那麼情感是相互的，我是中國的超級粉絲」。

盛傳馬斯克此行是尋求在中國落地特斯拉完全自動駕駛（ＦＳＤ）功能，對於中國會否允許

特斯拉的ＦＳＤ入華，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，作為原則，再次重申

，中國致力於高質量發展，堅定奉行合作共贏的開放戰略，持續建設市場化、法治化、國際化的

一流營商環境，積極促進外商投資，高度重視外資企業的相關訴求，切實保護外資企業的合法權

益。中對內外資企業一視同仁、平等相待，歡迎外資企業繼續深化對華合作，共享中國經濟發展

成果，也希望外資企業遵守中國的法律法規，履行安全承諾。

市場還盛傳特斯拉將在中國與百度（０９８８８）就地圖和導航功能展開合作，以部署其

ＦＳＤ功能。內媒引述消息指，此前尚不具備ＦＳＤ入華條件，「而到了今天，幾個障礙均已掃

清」。百度對此拒絕置評，特斯拉則稱目前ＦＳＤ入華還沒有時間表。（ｓｌ）

