《國企紅籌》中國外運首季純利跌１６％至８億人幣

《經濟通通訊社２９日專訊》中國外運（００５９８）（滬：６０１５９８）公布，截至
２０２４年３月３１日止首季純利８﹒０３億元（人民幣．下同），按年跌１６﹒０５％；每股
基本盈利１１分。
期內營業總收入２４２﹒８７億元，升８﹒１％。（ｈｐ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情
29/04/2024 18:50
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