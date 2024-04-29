《國企紅籌》中國外運首季純利跌１６％至８億人幣

《經濟通通訊社２９日專訊》中國外運（００５９８）（滬：６０１５９８）公布，截至

２０２４年３月３１日止首季純利８﹒０３億元（人民幣．下同），按年跌１６﹒０５％；每股

基本盈利１１分。

期內營業總收入２４２﹒８７億元，升８﹒１％。（ｈｐ）



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