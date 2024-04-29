《神州民企》天能動力（０８１９）旗下天能股份首季盈利跌１９％

《經濟通通訊社２９日專訊》天能動力（００８１９）公布，旗下天能股份
（滬：６８８８１９）截至３月３１日止第一季純利約５億元（人民幣．下同），跌
１８﹒６４％，每股盈利５２分，扣除非經常性損益之純利１﹒５億元，跌７２％。
該集團指，營業收入９３億元，跌１３％，加權平均淨資產收益率３﹒２％，跌１﹒２２個
百分點。研發投入４億元，佔營業收入４﹒２９％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情
29/04/2024 08:03
《經濟通通訊社２９日專訊》天能動力（００８１９）公布，旗下天能股份
（滬：６８８８１９）截至３月３１日止第一季純利約５億元（人民幣．下同），跌
１８﹒６４％，每股盈利５２分，扣除非經常性損益之純利１﹒５億元，跌７２％。
該集團指，營業收入９３億元，跌１３％，加權平均淨資產收益率３﹒２％，跌１﹒２２個
百分點。研發投入４億元，佔營業收入４﹒２９％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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