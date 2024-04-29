《神州民企》天能動力（０８１９）旗下天能股份首季盈利跌１９％

《經濟通通訊社２９日專訊》天能動力（００８１９）公布，旗下天能股份

（滬：６８８８１９）截至３月３１日止第一季純利約５億元（人民幣．下同），跌

１８﹒６４％，每股盈利５２分，扣除非經常性損益之純利１﹒５億元，跌７２％。

該集團指，營業收入９３億元，跌１３％，加權平均淨資產收益率３﹒２％，跌１﹒２２個

百分點。研發投入４億元，佔營業收入４﹒２９％。（ｗｈ）



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