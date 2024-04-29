《神州民企》安德利果汁（０２２１８）首季盈利跌１４％

《經濟通通訊社２９日專訊》安德利果汁（０２２１８）（滬：６０５１９８）公布，截至

３月３１日止第一季純利約５３３６萬元（人民幣．下同），跌１３﹒８％，每股盈利１５分，

扣除非經常性損益之純利６００５萬元，升５１﹒７％，因主營業務利潤增加所致。

該集團指，營業收入２﹒７億元，升２０﹒９％，稅前利潤降至５３３５萬元，加權平均淨

資產收益率２﹒０９％。（ｗｈ）



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