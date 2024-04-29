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AH股新聞

29/04/2024 08:03

《神州民企》安德利果汁（０２２１８）首季盈利跌１４％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》安德利果汁（０２２１８）（滬：６０５１９８）公布，截至
３月３１日止第一季純利約５３３６萬元（人民幣．下同），跌１３﹒８％，每股盈利１５分，
扣除非經常性損益之純利６００５萬元，升５１﹒７％，因主營業務利潤增加所致。
　　該集團指，營業收入２﹒７億元，升２０﹒９％，稅前利潤降至５３３５萬元，加權平均淨
資產收益率２﹒０９％。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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