《神州民企》安德利果汁（０２２１８）首季盈利跌１４％

《經濟通通訊社２９日專訊》安德利果汁（０２２１８）（滬：６０５１９８）公布，截至
３月３１日止第一季純利約５３３６萬元（人民幣．下同），跌１３﹒８％，每股盈利１５分，
扣除非經常性損益之純利６００５萬元，升５１﹒７％，因主營業務利潤增加所致。
該集團指，營業收入２﹒７億元，升２０﹒９％，稅前利潤降至５３３５萬元，加權平均淨
資產收益率２﹒０９％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情
29/04/2024 08:03
《經濟通通訊社２９日專訊》安德利果汁（０２２１８）（滬：６０５１９８）公布，截至
３月３１日止第一季純利約５３３６萬元（人民幣．下同），跌１３﹒８％，每股盈利１５分，
扣除非經常性損益之純利６００５萬元，升５１﹒７％，因主營業務利潤增加所致。
該集團指，營業收入２﹒７億元，升２０﹒９％，稅前利潤降至５３３５萬元，加權平均淨
資產收益率２﹒０９％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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