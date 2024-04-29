《國企紅籌》大唐發電（０９９１）首季盈利逾１３億人幣，升９倍

《經濟通通訊社２９日專訊》大唐發電（００９９１）（滬：６０１９９１）公布，截至３
月３１日止第一季純利約１３﹒３億元（人民幣．下同），升８﹒７倍，每股盈利５﹒０５分，
扣除非經常性損益之純利１３﹒３億元，升２６﹒９倍。
該集團指，營業收入３０７億元，升９﹒６％，營業利潤２１﹒１億元，升１０﹒３倍，加
權平均淨資產收益率３﹒３５％，升４﹒１５個百分點。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情
29/04/2024 08:01
《經濟通通訊社２９日專訊》大唐發電（００９９１）（滬：６０１９９１）公布，截至３
月３１日止第一季純利約１３﹒３億元（人民幣．下同），升８﹒７倍，每股盈利５﹒０５分，
扣除非經常性損益之純利１３﹒３億元，升２６﹒９倍。
該集團指，營業收入３０７億元，升９﹒６％，營業利潤２１﹒１億元，升１０﹒３倍，加
權平均淨資產收益率３﹒３５％，升４﹒１５個百分點。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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