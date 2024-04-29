《國企紅籌》大唐發電（０９９１）首季盈利逾１３億人幣，升９倍

《經濟通通訊社２９日專訊》大唐發電（００９９１）（滬：６０１９９１）公布，截至３

月３１日止第一季純利約１３﹒３億元（人民幣．下同），升８﹒７倍，每股盈利５﹒０５分，

扣除非經常性損益之純利１３﹒３億元，升２６﹒９倍。

該集團指，營業收入３０７億元，升９﹒６％，營業利潤２１﹒１億元，升１０﹒３倍，加

權平均淨資產收益率３﹒３５％，升４﹒１５個百分點。（ｗｈ）



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