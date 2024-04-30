《國企紅籌》中建材：天山材料季度虧損增至１９﹒２億人幣

《經濟通通訊社３０日專訊》中建材（０３３２３）公布旗下天山材料

（深：０００８７７）公布截至２０２４年３月３１日止三個月之主要會計數據和財務指標，期

內營業收入約１６３﹒５１億元跌２６﹒９％，歸屬於天山材料股東的淨虧損由上年同期約

１２﹒３１億元增至約１９﹒２３億元，每股基本虧損由０﹒１４２１元增至０﹒２２２０元。

另外，天山材料已聘請審計機構大華會計師事務所出具２０２３年度減值審核報告。根據

該報告，減值補償數額約２００﹒３３億元（人幣．下同）。根據減值補償協議，中建材需

（１）就減值補償數額以約１５﹒５３億股補償股份對天山水泥（即天山材料前稱）作出補償，

從而公司在天山的持股比例將會下降約３﹒３８％，及（２）退還該等補償股份在減值補償期間

累計獲得的現金分紅（即約１１﹒０９億元）予天山。此外，根據業績承諾補償協議，中建材需

以現金對天山作出利潤補償約１７﹒５８億元。據此，根據天山２０２３年１２月３１日權益持

有者應佔權益測算，中建材權益持有者應佔權益將減少約３２﹒５９億元，同時非控制性權益則

將增加相同數額，但對公司的綜合損益表沒有重大影響。（ｍｈ）

