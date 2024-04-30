  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

30/04/2024 08:34

《國企紅籌》中建材：天山材料季度虧損增至１９﹒２億人幣

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中建材（０３３２３）公布旗下天山材料
（深：０００８７７）公布截至２０２４年３月３１日止三個月之主要會計數據和財務指標，期
內營業收入約１６３﹒５１億元跌２６﹒９％，歸屬於天山材料股東的淨虧損由上年同期約
１２﹒３１億元增至約１９﹒２３億元，每股基本虧損由０﹒１４２１元增至０﹒２２２０元。
　　　另外，天山材料已聘請審計機構大華會計師事務所出具２０２３年度減值審核報告。根據
該報告，減值補償數額約２００﹒３３億元（人幣．下同）。根據減值補償協議，中建材需
（１）就減值補償數額以約１５﹒５３億股補償股份對天山水泥（即天山材料前稱）作出補償，
從而公司在天山的持股比例將會下降約３﹒３８％，及（２）退還該等補償股份在減值補償期間
累計獲得的現金分紅（即約１１﹒０９億元）予天山。此外，根據業績承諾補償協議，中建材需
以現金對天山作出利潤補償約１７﹒５８億元。據此，根據天山２０２３年１２月３１日權益持
有者應佔權益測算，中建材權益持有者應佔權益將減少約３２﹒５９億元，同時非控制性權益則
將增加相同數額，但對公司的綜合損益表沒有重大影響。（ｍｈ）

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛！？真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析：符咒能醫百病可驅鬼？功效、製作、用法、顏色代表咩？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金