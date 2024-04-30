招商局港口：控股股東招商港口季度賺１０﹒４億人幣升２２％

《經濟通通訊社３０日專訊》招商局港口（００１４４）控股股東招商港口
（深：００１８７２）公布截至今年３月底止第一季度業績，期內營業收入約３８﹒６７億元（
人幣．下同）增長４﹒７％，歸屬於上市公司股東淨利約１０﹒４億元上升約２２％，每股盈利
０﹒４１元升２０﹒６％。（ｍｈ）
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30/04/2024 08:35
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