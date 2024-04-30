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AH股新聞

30/04/2024 09:11

《駐京專電》金監總局：企業集團財務公司嚴禁在同業市場過度融資

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》國家金監總局發布指導意見，提出要促進
企業集團財務公司規範健康發展，要防止異化為企業集團對外融資的通道和工具。
　　《關於促進企業集團財務公司規範健康發展提升監管質效的指導意見》指出，財務公司應當
堅守主責主業，緊密圍繞企業集團主業提供金融服務，加強企業集團資金集中管理、提高資金使
用效率、降低整體運營成本，切實提升金融服務質量。不應成為企業集團的營利中心，嚴禁在同
業市場上過度融資，防止異化為企業集團對外融資的通道和工具。強化重點領域金融服務。財務
公司應當緊跟國家戰略導向，發揮貼近實業優勢，加大對企業集團內先進製造業、科技創新、綠
色低碳發展、設備更新、消費品以舊換新等領域的支持力度。
　
＊嚴禁將同業拆借業務變相作為長期融入資金的工具＊
　
　　《意見》指出，財務公司應當科學制定業務發展規劃和策略，準確理解集團外業務風險實質
，完善風險防控機制，嚴控財務槓桿水平和對外風險敞口。嚴禁將同業拆借業務變相作為長期融
入資金的工具；不得辦理無授信額度或超授信額度的同業業務；嚴格落實貿易背景真實性審查要
求，防止將票據業務作為套利工具。

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