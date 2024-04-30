《駐京專電》中證監：推動更多公司披露ＥＳＧ報告，不能過度包裝

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》中證監上市司相關負責人在參加中關村論

壇「ＥＳＧ助力美麗中國建設」平行論壇時表示，中證監將持續評估《上市公司可持續發展報告

指引》的適應性，結合實際情況進一步完善規則，研究推動更多公司披露可持續發展報告。

該負責人指出，要更好推動ＥＳＧ的發展，三點至關重要：一是在凝聚共識中推動發展。中

證監將持續評估《指引》的適應性，結合實際情況進一步完善規則，研究推動更多公司披露可持

續發展報告。

二是在加強規範中推動發展。《指引》是上市公司可持續信息披露的「考綱」，不是課外閱

讀材料。既然是「考綱」，那就必然要接受「監考」，防止作弊、「漂綠」。對於多數上市公司

而言，可持續發展報告並不是強制披露的，但不代表可以隨意披露。公司不能將公告作為「廣告

」，把ＥＳＧ披露作為品牌營銷的手段，借由ＥＳＧ的「外衣」過度包裝，提供不準確的信息誤

導投資者。

三是在健全生態中推動發展。ＥＳＧ的發展是一項系統工程，既需要信息披露，也需要後端

的鑒證、評級、投資等共同配合，形成正向激勵，讓做得好的公司吸引到更多中長期資金，降低

融資成本。

資本市場是ＥＳＧ發展的重要平台，中證監將會同相關部門，共同加強對上市公司的培訓；

同時，推動ＥＳＧ信息的外部審驗和鑒證，持續提升上市公司ＥＳＧ數據的準確性和披露質量；

支持信用評級機構持續建立健全綠色企業、綠色債券評級方法體系；推動加大ＥＳＧ投資，推出

更多指數和基金產品，以更健全的ＥＳＧ生態體系促進良性循環。

