《駐京專電》財政部商務部：加快全國現代商貿流通體系建設

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》中國財政部與商務部從２０２４年起分批

開展現代商貿流通體系試點城市建設工作。打造一批城鄉統籌發展、輻射帶動力強、供應韌性好

的現代商貿流通節點城市，與國家區域重大戰略、物流主幹線和現代產業集群等緊密銜接。

試點城市城鄉流通網絡布局合理，流通節點設施基本完備，生活必需品流通保供網絡逐步織

密織牢，廢舊家電家具等再生資源回收體系初步建成，在促進消費、保障民生等方面發揮重要作

用。骨幹流通企業數字化、標準化、綠色化轉型步伐加快，供應鏈協同水平明顯提升，流通效率

和流通組織能力持續增強。形成一批可複制推廣的試點經驗，引領加快全國現代商貿流通體系建

設。

推動城鄉商貿流通融合發展。支持骨幹市場設施升級、信息化改造等，提升集散、跨區域調

運和宏觀調控水平，加強標準化菜市場改造。支持建設改造區域冷鏈物流基地，增強冷藏、加工

、配送等綜合能力，連接產地、銷地和集散地，與國家骨幹冷鏈物流基地、產地冷鏈保鮮設施等

錯位銜接，暢通工業品下鄉和農產品進城。支持商貿流通領域物流標準化、智慧化改造，推廣智

能倉配、自動分揀、無人配送等設施設備，發展第三方物流，提高流通效率。

