  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

30/04/2024 11:20

《駐京專電》財政部商務部：加快全國現代商貿流通體系建設

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》中國財政部與商務部從２０２４年起分批
開展現代商貿流通體系試點城市建設工作。打造一批城鄉統籌發展、輻射帶動力強、供應韌性好
的現代商貿流通節點城市，與國家區域重大戰略、物流主幹線和現代產業集群等緊密銜接。
　　試點城市城鄉流通網絡布局合理，流通節點設施基本完備，生活必需品流通保供網絡逐步織
密織牢，廢舊家電家具等再生資源回收體系初步建成，在促進消費、保障民生等方面發揮重要作
用。骨幹流通企業數字化、標準化、綠色化轉型步伐加快，供應鏈協同水平明顯提升，流通效率
和流通組織能力持續增強。形成一批可複制推廣的試點經驗，引領加快全國現代商貿流通體系建
設。
　　推動城鄉商貿流通融合發展。支持骨幹市場設施升級、信息化改造等，提升集散、跨區域調
運和宏觀調控水平，加強標準化菜市場改造。支持建設改造區域冷鏈物流基地，增強冷藏、加工
、配送等綜合能力，連接產地、銷地和集散地，與國家骨幹冷鏈物流基地、產地冷鏈保鮮設施等
錯位銜接，暢通工業品下鄉和農產品進城。支持商貿流通領域物流標準化、智慧化改造，推廣智
能倉配、自動分揀、無人配送等設施設備，發展第三方物流，提高流通效率。

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析：符咒能醫百病可驅鬼？功效、製作、用法、顏色代表咩？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金