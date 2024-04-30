【政策風向】政治局會議：研究消化存量房產和優化增量住房政策

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》中共中央政治局今日召開會議，會議強調

，要持續防範化解重點領域風險。繼續堅持因城施策，壓實地方政府、房地產企業、金融機構各

方責任，切實做好保交房工作，保障購房人合法權益。要結合房地產市場供求關係的新變化、人

民群眾對優質住房的新期待，統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施，抓緊構建房地

產發展新模式，促進房地產高質量發展。

要深入實施地方政府債務風險化解方案，確保債務高風險省份和市縣既真正壓降債務、又能

穩定發展。要持續推動中小金融機構改革化險，多措並舉促進資本市場健康發展。



＊積極發展風險投資，壯大耐心資本＊



會議強調，要因地制宜發展新質生產力。要加強國家戰略科技力量布局，培育壯大新興產業

，超前布局建設未來產業，運用先進技術賦能傳統產業轉型升級。要積極發展風險投資，壯大耐

心資本。

會議指出，要堅定不移深化改革擴大開放，建設全國統一大市場，完善市場經濟基礎制度。

要積極擴大中間品貿易、服務貿易、數字貿易、跨境電商出口，支持民營企業拓展海外市場，加

大力度吸引和利用外資。

會議指出，要扎實推進綠色低碳發展。認真實施空氣質量持續改善行動計劃，加強煤炭清潔

高效利用和可再生能源消納利用，持續有力開展「碳達峰十大行動」，加快廢舊物資循環利用體

系建設。

