《以舊換新》上海開展以舊換新行動，鼓勵銀行降低車貸首付比例

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》上海市政府發布《上海市推動大規模設備

更新和消費品以舊換新行動計畫（２０２４－２０２７年）》，提出的目標是到２０２７年，工

業、能源、建築、交通等十個領域設備更新和汽車、家電、家裝等四類消費品以舊換新走在全國

前列。

《通知》鼓勵銀行機構適當降低汽車貸款首付比例，合理確定貸款期限、信貸額度，開展汽

車以舊換新、家電產品以舊換新、家裝消費品換新，有序開展電動自行車以舊換新。

同時，積極探索應用融資租賃等模式吸引社會資本參與設備更新。充分發揮綠色金融服務平

台作用，深入推進「政銀保擔企」對接機制，為金融機構開展綠色金融和轉型金融服務提供支撐

。要用好國家再貸款政策工具，發揮擴大製造業中長期貸款投放工作機制作用，引導金融機構合

理加大對設備更新和技術改造的信貸資源傾斜。

《通知》提出，要加強創新產品在政府採購實施單位和政府投資項目建設單位的推廣應用，

鼓勵國有企業加大創新產品採購比重。大力推進工藝系統升級改造、推廣節能高效產品、淘汰落

後設備、優化節能管理等，實現工業用能年節能１％。

