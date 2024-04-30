光大銀行（０６８１８）：副董事長崔勇任職資格獲核准

《經濟通通訊社３０日專訊》中國光大銀行（０６８１８）（滬：６０１８１８）公布，近
日收到《國家金融監督管理總局關於光大銀行崔勇任職資格的批覆》，國家金融監督管理總局已
於２０２４年４月２８日核准了崔勇為公司非執行董事及副董事長的任職資格。崔勇作為公司非
執行董事及副董事長的任職已生效。（ａｃ）
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30/04/2024 18:03
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於２０２４年４月２８日核准了崔勇為公司非執行董事及副董事長的任職資格。崔勇作為公司非
執行董事及副董事長的任職已生效。（ａｃ）
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