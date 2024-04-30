  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

30/04/2024 08:01

《神州頭條》財經報章頭版摘要：中證監稱不能借ＥＳＧ過度包裝

　　《經濟通通訊３０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
眺望海平面上的桅桿
＝＝＝＝＝＝＝＝＝
記者查閱上市公司財報，奔赴廣東、浙江、福建等地調研企業發現，上市公司復甦不均衡，感受
有溫差，但也有一些新變化新苗頭新趨勢，折射出中國經濟的新勢新質。
　
高頻數據釋放暖意，外貿回升向好態勢鞏固
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
高頻數據顯示，４月以來，中國外貿繼續恢復，回升向好態勢不斷鞏固。專家表示，當前國際經
濟形勢有所轉暖，外需拉動中國出口回升，加之穩外貿綜合政策持續發力顯效，中國出口產品競
爭力增強，貨物貿易繼續提質增效，二季度中國進出口有望持續向好，上半年基本維持在增長通
道。
　
中國國新：加快培育央企新質生產力
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國國新相關負責人接受採訪時表示，中國國新將進一步助力央企上市公司充分利用資本市場實
現資源優化配置，不斷提升旗下上市公司的創新能力和發展水平，加快培育央企新質生產力；同
時，將切實發揮國有資本運營功能，支持國資央企打造現代產業鏈龍頭企業，成為堪當時代重任
的大國重器、強國基石。
　
　
《上海證券報》
　
中證監將研究推動更多公司披露可持續發展報告
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監上市司相關負責人２９日在２０２４中關村論壇年會「ＥＳＧ協同創新助力美麗中國建設
」平行論壇上表示，中證監將持續評估上市公司可持續發展報告指引的適應性，研究推動更多公
司披露可持續發展報告，同時持續加強監管，防止ＥＳＧ披露出現「作弊」「漂綠」等現象，還
將推動加大ＥＳＧ投資，推出更多指數和基金產品。
　
Ａ股上市公司２０２３答卷展現韌勁活力
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
截至４月２９日晚８時，５３６１家Ａ股上市公司中，已有５０７５家公司完成２０２３年年報
披露。其中，３２０８家公司實現盈利，占比６３﹒２１％；整體營收較去年同期增長
１﹒６４％達到近７０萬億元（人民幣．下同）。
　
踐行服務實體經濟使命，券商應更注重「功能性」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
強化功能性定位成為監管引導證券行業高質量發展的重要立足點。業內人士認為，券商唯有回歸
業務本源、聚焦主責主業，才能真正踐行金融服務實體經濟的宗旨，服務國家金融強國建設的大
局。
　
　
《證券時報》
　
上市公司不能借ＥＳＧ「外衣」過度包裝
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監上市司相關負責人２９日在參加中關村論壇「ＥＳＧ助力美麗中國建設」平行論壇時表示
，中證監將持續評估《上市公司可持續發展報告指引》的適應性，結合實際情況進一步完善規則
，研究推動更多公司披露可持續發展報告。
　
上市公司年報分紅力度空前
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
據Ｗｉｎｄ數據，截至４月２９日，Ａ股有超３３００家公司披露年度分紅預案，擬實施現金分
紅金額總額約２﹒１１萬億元。其中，２８家公司擬現金分紅金額超１００億元，２４９家公司
擬現金分紅金額超１０億元。
　
近六成公司去年營收增長
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近六成公司營業收入同比增長，研發投入穩步增加，分紅力度持續加大，截至記者發稿，約
５０００家Ａ股上市公司披露了２０２３年年報，其中約２９００家公司去年營業收入同比實現
增長，占比近六成。Ａ股公司經營整體保持穩健。（ｌｃ）

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛！？真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析：符咒能醫百病可驅鬼？功效、製作、用法、顏色代表咩？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金