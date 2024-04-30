《神州頭條》財經報章頭版摘要：中證監稱不能借ＥＳＧ過度包裝

《經濟通通訊３０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



眺望海平面上的桅桿

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記者查閱上市公司財報，奔赴廣東、浙江、福建等地調研企業發現，上市公司復甦不均衡，感受

有溫差，但也有一些新變化新苗頭新趨勢，折射出中國經濟的新勢新質。



高頻數據釋放暖意，外貿回升向好態勢鞏固

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高頻數據顯示，４月以來，中國外貿繼續恢復，回升向好態勢不斷鞏固。專家表示，當前國際經

濟形勢有所轉暖，外需拉動中國出口回升，加之穩外貿綜合政策持續發力顯效，中國出口產品競

爭力增強，貨物貿易繼續提質增效，二季度中國進出口有望持續向好，上半年基本維持在增長通

道。



中國國新：加快培育央企新質生產力

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中國國新相關負責人接受採訪時表示，中國國新將進一步助力央企上市公司充分利用資本市場實

現資源優化配置，不斷提升旗下上市公司的創新能力和發展水平，加快培育央企新質生產力；同

時，將切實發揮國有資本運營功能，支持國資央企打造現代產業鏈龍頭企業，成為堪當時代重任

的大國重器、強國基石。





《上海證券報》



中證監將研究推動更多公司披露可持續發展報告

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中證監上市司相關負責人２９日在２０２４中關村論壇年會「ＥＳＧ協同創新助力美麗中國建設

」平行論壇上表示，中證監將持續評估上市公司可持續發展報告指引的適應性，研究推動更多公

司披露可持續發展報告，同時持續加強監管，防止ＥＳＧ披露出現「作弊」「漂綠」等現象，還

將推動加大ＥＳＧ投資，推出更多指數和基金產品。



Ａ股上市公司２０２３答卷展現韌勁活力

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截至４月２９日晚８時，５３６１家Ａ股上市公司中，已有５０７５家公司完成２０２３年年報

披露。其中，３２０８家公司實現盈利，占比６３﹒２１％；整體營收較去年同期增長

１﹒６４％達到近７０萬億元（人民幣．下同）。



踐行服務實體經濟使命，券商應更注重「功能性」

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強化功能性定位成為監管引導證券行業高質量發展的重要立足點。業內人士認為，券商唯有回歸

業務本源、聚焦主責主業，才能真正踐行金融服務實體經濟的宗旨，服務國家金融強國建設的大

局。





《證券時報》



上市公司不能借ＥＳＧ「外衣」過度包裝

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中證監上市司相關負責人２９日在參加中關村論壇「ＥＳＧ助力美麗中國建設」平行論壇時表示

，中證監將持續評估《上市公司可持續發展報告指引》的適應性，結合實際情況進一步完善規則

，研究推動更多公司披露可持續發展報告。



上市公司年報分紅力度空前

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據Ｗｉｎｄ數據，截至４月２９日，Ａ股有超３３００家公司披露年度分紅預案，擬實施現金分

紅金額總額約２﹒１１萬億元。其中，２８家公司擬現金分紅金額超１００億元，２４９家公司

擬現金分紅金額超１０億元。



近六成公司去年營收增長

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近六成公司營業收入同比增長，研發投入穩步增加，分紅力度持續加大，截至記者發稿，約

５０００家Ａ股上市公司披露了２０２３年年報，其中約２９００家公司去年營業收入同比實現

增長，占比近六成。Ａ股公司經營整體保持穩健。（ｌｃ）

