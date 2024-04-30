《神州經脈》三中全會７月開，超長國債及早發行，ＰＭＩ續保擴張

《神州經脈》滬深股市明日起（５月１日）休市三日，滬綜指昨日（２９日）連續第四個交

易日上漲兼刷新超過半年新高後，資金出現回吐情緒，加上多家Ａ股公司壓線發表業績，市場出

現沽壓，外資亦見離場，滬綜指今早曾見３１２３﹒２９點再刷高位，然而很快再倒跌，午後更

在三千一位置苦苦支撐，全日指數跌０﹒２６％，收報３１０４﹒８２點；深成指收跌０﹒９％

，創業板指挫１﹒５５％。

「五一」假期前全日成交量仍有１０３０６億元（人民幣．下同），雖然較上日的超高成交

水平回落約１５％，但仍保持萬億級成交，至於外資午後走資加劇，陸股通淨流出逾８６億元。

總結４月，滬綜指累計升２﹒０９％，連續第三個月上升；深成指本月升１﹒９８％，創業

板指升２﹒２１％。

內地五一假期前最後一個交易日，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報

７﹒２４１６，較上個交易日４時３０分收盤價升５１點子，創４月１９日以來逾一周新高，全

日在７﹒２３７１至７﹒２４４６之間波動。全月跌０﹒２５％，連跌四個月。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１０６３，較上個交易日升３點子，與市場預測偏離仍有

近１４００點，上個交易日報７﹒１０６６。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中共中央政治局今日召開會議，決定今年７月在北京召開中共第二十屆中央委員會第三次

全體會議。會議強調，要因地制宜發展新質生產力。要積極發展風險投資，壯大耐心資本。要統

籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施，抓緊構建房地產發展新模式，促進房地產高質

量發展。要深入實施地方政府債務風險化解方案，確保債務高風險省份和市縣既真正壓降債務、

又能穩定發展。要積極擴大中間品貿易、服務貿易、數字貿易、跨境電商出口，支持民營企業拓

展海外市場，加大力度吸引和利用外資。



２﹒ 中共中央政治局會議強調，要靠前發力有效落實已經確定的宏觀政策，實施好積極的財政

政策和穩健的貨幣政策。要及早發行並用好超長期特別國債，加快專項債發行使用進度，保持必

要的財政支出強度，確保基層「三保」按時足額支出。要靈活運用利率和存款準備金率等政策工

具，加大對實體經濟支持力度，降低社會綜合融資成本。要積極擴大國內需求，落實好大規模設

備更新和消費品以舊換新行動方案。要創造更多消費場景。要深入推進以人為本的新型城鎮化，

持續釋放消費和投資潛力。要實施好政府和社會資本合作新機制，充分激發民間投資活力。



３﹒ 企業生產加快、需求繼續保持擴張，調查樣本涉及全國範圍大中小企業的中國４月官方製

造業ＰＭＩ儘管從上月的５０﹒８％小幅回落至５０﹒４％，但是連續第二個月保持在擴張區間

；調查樣本更側重東部省份中小企業的財新４月中國製造業ＰＭＩ則從上月的５１﹒１升至

５１﹒４，創下１４個月最高水平，尤其新出口訂單指數創近三年半最高水平。分析人士認為，

兩項數據表明中國經濟仍在復甦軌道，但反映需求不足的企業佔比仍接近６０％，表明需求不足

問題仍然突出，要著力增強政府投資對內需的帶動作用，盡快改變需求不足狀態。



４﹒ 特斯拉的ＦＳＤ功能（完全自動駕駛能力）盛傳即將落地中國。百度地圖最新宣布，自

２０２４年５月１日起，百度地圖面向高級輔助駕駛行業，全面開放合作車道級地圖數據（簡稱

ＬＤ地圖）；基於ＬＤ地圖全新發布的車道級導航產品也已上線百度地圖Ａｐｐ，可通過各大應

用商店下載百度地圖Ｖ２０版體驗。百度副總裁尚國斌日前已宣布，百度地圖Ｖ２０版將首發搭

載到特斯拉在華車型。據報百度地圖ＬＤ輕圖已完成相關車企的高級輔助駕駛驗證和完全無人駕

駛驗證，包括特斯拉。而百度地圖獲批的其中一款高級輔助駕駛地圖，據報是特斯拉與百度地圖

合作完成的車道級地圖，為雙方「獨家」、深度定制。



５﹒ 各地繼續推出汽車、家電、住房「以舊換新」補貼。其中廣東惠州市針對５月１日至１０

月３１日期間購買新房並完成網簽和契稅繳納手續的業主，大派總值１億元電子消費券，限前１

萬套，每套最高可獲１萬元。江蘇蘇州豪擲１﹒２億元力谷汽車、家電「以舊換新」，其中購車

每人最高可領６０００元數字人民幣消費紅包補貼，購綠色節電產品、綠色節水產品、新型智能

家電產品最高每人可獲４５００元。



６﹒ 中信海直大灣區低空短途運輸航線（深圳－珠海）今日正式開通，每日往返一趟，費用為

單人單程為９９９元。中信海直方面表示，航線的開通將深圳到珠海的時間由駕車２小時左右縮

短至２０分鐘，適合商務人士快速往返兩地，也適合旅遊觀光、家庭出遊等。中信海直未來還將

嘗試開通深圳－香港、深圳－澳門的跨境飛行航線。



７﹒ Ａ股「股王」貴州茅台昨深夜公告稱，根據貴州省人民政府相關文件，推薦張德芹為貴州

茅台酒股份有限公司董事、董事長人選，建議丁雄軍不再擔任公司董事長、董事職務。同日晚間

，貴州省人民政府網發布任免通知，宣布丁雄軍任貴州省市場監督管理局（貴州省知識產權局）

局長。張德芹為現任中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司黨委書記、董事長，貴州茅台酒股

份有限公司黨委書記，２０２２年７月至２０２４年４月期間是貴州習酒投資控股集團有限責任

公司黨委書記、董事長。



８﹒ 文化和旅遊部公布，據國內旅遊抽樣調查統計結果，２０２４年一季度，國內出遊人次

１４﹒１９億，比上年同期增加２﹒０３億，同比增長１６﹒７％。國內遊客出遊總花費

１﹒５２萬億元，比上年增加０﹒２２萬億元，同比增長１７％。（ｓｌ）

