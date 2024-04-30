《鍾之日記》恒指七連升，安心放個假

《鍾之日記》４月３０日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



恒指今日走勢反覆，今早高開近百點後，一度向上推進，高見１７９０２。但高位遇阻力，

之後大部分時間維持窄幅上落。恒指收報１７７６３，升１６點或升不足０﹒１％，但已經是連

續第七個交易日上升，全日主板成交近１３０９億元。明日（５月１日）是香港五一假期休市，

加上內地連續五日黃金周假期，缺乏南下資金。預料恒指在本周剩下的日子會維持窄幅上落，難

見重大突破。



＊滬指死守三千一，連續三個月上漲＊



滬深股市明日起休市三日，滬綜指昨日（２９日）連續第四個交易日上漲兼刷新超過半年新

高後，資金出現回吐情緒，加上多家Ａ股公司壓線發布業績，市場出現沽壓，外資亦見離場，滬

綜指今早曾見３１２３﹒２９點再刷高位，然而很快再倒跌，午後更在三千一位置苦苦支撐，全

日指數跌０﹒２６％，收報３１０４﹒８２點；深成指收跌０﹒９％，創業板指挫１﹒５５％。

「五一」假期前全日成交量仍有１０３０６億元人民幣，雖然較上日的超高成交水平回落約

１５％，但仍保持萬億級成交，至於外資午後走資加劇，陸股通淨流出逾８６億元人民幣。

總結４月，滬綜指累計升２﹒０９％，連續第三個月上升；深成指本月升１﹒９８％，創業

板指升２﹒２１％。

國家統計局公布，４月份內地製造業ＰＭＩ回落至５０﹒４％，略勝預期的５０﹒３％，比

上月下降０﹒４百分點，仍連續兩個月位於擴張區間；至於民間公布的財新中國製造業ＰＭＩ錄

得５１﹒４，勝預期的５１，並較３月高０﹒３個百分點，再創２０２３年３月以來新高。



＊第一季業績弱，四大行盈利前景弱＊



銀行業通常會在第一季度積極放貸，然而隨著內地貸款增長乏力、淨息差收窄壓力增加、手

續費收入下滑等因素，內地四大國有銀行第一季度營收和利潤罕見同步下跌，引發市場關注。有

分析指，由於企業和居民部門的貸款需求疲軟，２０２４年銀行貸款增速料將從去年的１１％降

至高單位數。

工商銀行（０１３９８）第一季利潤同比下降２﹒７８％至８７７億元人民幣，淨息差從

２０２３年底的１﹒６１％收窄至１﹒４８％；農業銀行（０１２８８）第一季度利潤下降

１﹒６％至７０３﹒９億元人民幣，淨息差從２０２３年底的１﹒６％收窄至１﹒４４％；中國

銀行（０３９８８）第一季利潤同比下降２﹒９％至５５９﹒９億元，淨息差從２０２３年底的

１﹒５９％收窄至１﹒４４％；建設銀行（００９３９）第一季度利潤同比下滑２﹒２％至

８６８﹒２億元，淨息差從２０２３年底的１﹒７％收窄至１﹒５７％。

四大行股價今日個別走，工行（０１３９８）升０﹒７％，建行（００９３９）升０﹒６％

，中行（０３９８８）挫２﹒８％，農行（０１２８８）跌１﹒７％。



＊特斯拉ＦＳＤ入華在即，百度續彈＊



特斯拉總裁馬斯克早前「快閃」北京，期間獲總理李強接見，此行為特斯拉ＦＳＤ功能（完

全自動駕駛能力）在中國落地掃清障礙。

中汽協已發布通知，特斯拉Ｍｏｄｅｌ ３和Ｍｏｄｅｌ Ｙ兩款車型符合汽車數據安全４

項合規要求，另媒體曝光特斯拉將使用百度地圖提供的高級輔助駕駛地圖，由此看來，特斯拉

ＦＳＤ入華已萬事俱備。

美股特斯拉周一大漲１５％，百度（０９８８８）受惠連升兩日，今日收升１﹒４％。

今日下午，百度地圖宣布自５月１日起，面向高級輔助駕駛行業開放合作車道級地圖數據（

簡稱ＬＤ地圖）；基於ＬＤ地圖全新發布的車道級導航產品，也已上線百度地圖Ａｐｐ，可通過

各大應用商店下載體驗。百度副總裁尚國斌日前宣布，百度地圖Ｖ２０版將首發搭載到特斯拉在

華車型。

據介紹，百度地圖ＬＤ輕圖已覆蓋全國３６０個地級市、３６０萬公里的高速和城市道路，

已完成相關車企的高級輔助駕駛驗證和完全無人駕駛驗證。知情人士稱，前述相關車企包括特斯

拉。另外，此前自然資源部網站顯示，百度地圖近期有車機導航服務的《百度車機地圖》（Ｔ版

），以及多個《高級輔助駕駛地圖》獲批，其中由百度智圖科技提交的ＧＳ（２０２３）

４６３４號高級輔助駕駛地圖，為特斯拉與百度地圖合作定制完成的車道級地圖。



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