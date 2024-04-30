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AH股新聞

30/04/2024 10:25

《Ａ股焦點》四大行Ａ股仍稍升，上季淨利集體跌淨息差收窄

　　《經濟通通訊社３０日專訊》銀行業通常會在第一季度積極放貸，然而隨著內地貸款增長乏
力、淨息差收窄壓力增加、手續費收入下滑等因素，內地四大國有銀行第一季度利潤罕見同步下
跌，引發市場關注。
　　工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）第一季度利潤同比下降２﹒７８％至８７７
億元（人民幣．下同），淨息差從２０２３年底的１﹒６１％收窄至１﹒４８％；
　　農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）第一季度利潤下降１﹒６％至７０３﹒９億
元，淨息差從２０２３年底的１﹒６％收窄至１﹒４４％；
　　中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）第一季度利潤同比下降２﹒９％至
５５９﹒９億元，淨息差從２０２３年底的１﹒５９％收窄至１﹒４４％；
　　建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）第一季度利潤同比下滑２﹒２％至
８６８﹒２億元，淨息差從２０２３年底的１﹒７％收窄至１﹒５７％。
　
　　　　　　　　　　　表列相關股份ＡＨ表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　Ａ股　　　　　　　　　　　　　（人民幣）　　　　　　　
　　工商銀行（滬：６０１３９８）　５﹒４２元　升０﹒７４％
　　農業銀行（滬：６０１２８８）　４﹒４２元　升０﹒２３％
　　中國銀行（滬：６０１９８８）　４﹒５９元　升０﹒４４％
　　建設銀行（滬：６０１９３９）　７﹒１０元　升０﹒４２％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　Ｈ股　　　　　　　　　　　　　（港元）　　　　　　　　
　　工商銀行（（０１３９８）　　　４﹒２７元　升１﹒６７％
　　農業銀行（０１２８８）　　　　３﹒５７元　　無升跌　　
　　中國銀行（０３９８８）　　　　３﹒５６元　跌１﹒９３％
　　建設銀行（００９３９）　　　　５﹒１１元　升０﹒７９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｙ）

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