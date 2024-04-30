《Ａ股焦點》四大行Ａ股仍稍升，上季淨利集體跌淨息差收窄

《經濟通通訊社３０日專訊》銀行業通常會在第一季度積極放貸，然而隨著內地貸款增長乏

力、淨息差收窄壓力增加、手續費收入下滑等因素，內地四大國有銀行第一季度利潤罕見同步下

跌，引發市場關注。

工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）第一季度利潤同比下降２﹒７８％至８７７

億元（人民幣．下同），淨息差從２０２３年底的１﹒６１％收窄至１﹒４８％；

農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）第一季度利潤下降１﹒６％至７０３﹒９億

元，淨息差從２０２３年底的１﹒６％收窄至１﹒４４％；

中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）第一季度利潤同比下降２﹒９％至

５５９﹒９億元，淨息差從２０２３年底的１﹒５９％收窄至１﹒４４％；

建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）第一季度利潤同比下滑２﹒２％至

８６８﹒２億元，淨息差從２０２３年底的１﹒７％收窄至１﹒５７％。



表列相關股份ＡＨ表現

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股份（編號） 現價 變幅（％）

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Ａ股 （人民幣）

工商銀行（滬：６０１３９８） ５﹒４２元 升０﹒７４％

農業銀行（滬：６０１２８８） ４﹒４２元 升０﹒２３％

中國銀行（滬：６０１９８８） ４﹒５９元 升０﹒４４％

建設銀行（滬：６０１９３９） ７﹒１０元 升０﹒４２％



Ｈ股 （港元）

工商銀行（（０１３９８） ４﹒２７元 升１﹒６７％

農業銀行（０１２８８） ３﹒５７元 無升跌

中國銀行（０３９８８） ３﹒５６元 跌１﹒９３％

建設銀行（００９３９） ５﹒１１元 升０﹒７９％

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（ｅｙ）

