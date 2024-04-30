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AH股新聞

30/04/2024 08:38

《Ａ股業績》去年Ａ股公司淨利潤同比下滑２﹒７８％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》據《上海證券報》統計，截至４月２９日晚８時，５３６１家
Ａ股上市公司中，已有５０７５家公司完成２０２３年年報披露，其中３２０８家公司實現盈利
，佔比６３﹒２１％；整體營收同比增長１﹒６４％達到近７０萬億元（人民幣．下同），佔當
年中國ＧＤＰ的５５﹒４８％；合計實現淨利潤５﹒２５萬億元，同比下滑２﹒７８％；經營性
現金流淨額為１４﹒８７萬億元，同比增長６﹒２７％。
　　從行業來看，在促消費、穩市場、強信心的多重政策推動下，社會服務、商貿零售、紡織服
飾、美容護理、傳媒、交通運輸、汽車等多個行業２０２３年淨利潤同比增幅均超過了３０％。
　　雖然過去一年業績增長承壓，但上市公司很快調整經營步伐，２０２４年一季度業績明顯回
暖。
　　數據顯示，截至４月２９日晚８時，５０３５家已披露一季報的上市公司中，盈利數量達到
３８８４家，佔比７７﹒１４％。其中，科創板公司一季度營收同比增長３﹒２％達到
２７５４﹒０８億元。
　　分行業來看，電子、輕工製造、農林牧漁等行業的２０２４年一季度淨利潤同比增幅均超過
了５０％。多個產業賽道一季度的強勢回暖勢頭，也將為上市公司２０２４年全年經營發展奠定
良好的基礎。（ｌｃ）

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