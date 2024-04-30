《Ａ股動向》Ａ股上市公司去年分紅規模創新高，達２﹒２萬億元

《經濟通通訊社３０日專訊》中國當局為提振Ａ股市場，屢屢促上市公司提高分紅水平，內

媒稱高分紅、強回報成為年報中「亮眼的關鍵詞」。據《上海證券報》統計，截至４月２９日晚

９時，共有５１６０家Ａ股上市公司發布２０２３年年報，其中３８００家上市公司披露現金分

紅方案，佔比７４﹒７２％，年度現金分紅合計金額達２﹒２萬億元（人民幣．下同），創新高

。

整體來看，銀行、石油石化、煤炭、通信等領域的央國企、大市值公司分紅意願普遍較高。

例如，中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）擬現金分紅金額約４７６億元。中國石油

（００８５７）（滬：６０１８５７）、中國石化（００３８６）（滬：６０００２８）、中國

海油（００８８３）（滬：６００９３８）以及中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）

擬現金分紅也均超過百億元。

此外，國有銀行對於２０２４年分紅也給出指引。建設銀行（００９３９）

（滬：６０１９３９）、農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）、工商銀行

（０１３９８）（滬：６０１３９８）、中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）昨日同

時發布董事會決議公告稱，２０２４年度中期現金股息總額佔集團當期實現的歸屬於本行股東稅

後利潤的比例不高於３０％。其中，工行還明確表示，後續制定２０２４年度利潤分配方案時，

將扣除已派發的中期利潤分配金額。

由國務院公布的資本市場新「國九條」提出，對多年未分紅或分紅比例偏低的公司，限制大

股東減持、實施風險警示；要加大對分紅優質公司的激勵力度，多措並舉推動提高股息率；並要

增強分紅穩定性、持續性和可預期性，推動一年多次分紅、預分紅、春節前分紅。（ｌｃ）

