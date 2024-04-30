【大國博弈】外交部：真正「過剩」的不是中國產能，而是美方抹黑

《經濟通通訊社３０日專訊》外交部下午舉行例行記者會，有記者提問稱：美國國務卿布林

肯訪華期間就「中國產能過剩」表達關切。他表示，中國製造業「產能過剩」問題現在是中美關

係的「前沿和中心」，中方有何評論？

發言人林劍表示，布林肯訪華期間，中方已就此闡明了立場，美方炒作所謂中國「產能過剩

」，看似談經濟問題，實則荒腔走板。違背了比較優勢這一西方經濟學２００多年來的基本原理

。各國都會生產並出口本國具優勢的產品，這是國際貿易的本質。如果生產超出本國所需就被稱

為產能過剩，要求壓減產能，國與國之間還拿什麼來開展貿易？



＊美方炒作「產能過剩」，違背經濟學常識和產業發展事實＊



林劍指出，中國電動汽車出口佔產量１２％就被說成產能過剩，那麼德國８０％，日本

５０％，美國２５％的汽車產量用於出口，難道不是更嚴重的產能過剩？更何況，根據國際能源

署的測算，要實現碳中和目標，２０３０年全球新能源汽車需求量將達４５００萬輛，當前產能

遠不能滿足市場需求，又何談過剩？

林劍說，美方明知違背了經濟學常識和產業發展事實，也要給中國扣上「產能過剩」的帽子

，充分說明美方所謂「產能過剩」並非市場定義下的結論，而是人為製造的虛假敘事和泛政治化

的認知操弄，目的在於遏制中國高質量發展，剝奪中國正當發展的權利。真正「過剩」的不是中

國的產能，而是美國缺乏自信的焦慮和針對中國形形色色的抹黑。（ｒｙ）

