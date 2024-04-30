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AH股新聞

30/04/2024 11:35

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒１２％地產股急吐，陸股通復流出

　　《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局公布，４月份內地製造業ＰＭＩ回落至５０﹒４％
，略勝預期的５０﹒３％，比上月下降０﹒４百分點，仍連續兩個月位於擴張區間；至於民間公
布的財新中國製造業ＰＭＩ錄得５１﹒４，勝預期的５１，並較３月高０﹒３個百分點，再創
２０２３年３月以來新高。
　　內地製造業仍處於擴張區間，然而官方數據顯示擴張放緩，內地今年完成５％經濟增長目標
有難度。滬綜指昨日（２９日）連續第四個交易日上漲兼刷新超過半年新高後，資金出現回吐情
緒，加上多家Ａ股公司壓線發表業績，今早市場見沽壓，外資亦見離場，滬指今早曾見
３１２３﹒２９點再刷高位，然而半日收市仍吐０﹒１２％，報３１０９﹒２６點，堅守三千一
；深成指半日跌０﹒６３％，創業板指挫１﹒２５％。
　　Ａ股接下來休市三日，半日成交量仍有６９３９億元（人民幣．下同），不過較上日的超高
成交水平回落超過１３％，陸股通暫淨流出逾３２億元。
　
＊萬科連續兩季虧損，股價腳軟＊
　
　　萬科（深：０００００２）融資方面傳好消息。深交所最新披露，國信證券－鵬越資產支持
專項計劃項目狀態變更為「通過」，債券類別為ＡＢＳ，申報規模為１４﹒３５億元，該ＡＢＳ
發行人為萬科企業股份有限公司。
　　惟萬科首季業績轉盈為虧，且連續兩季錄虧損，公司截至今年３月底止虧損３﹒６２億元，
上年同期為盈利１４﹒４６億元，首季營業收入６１５﹒９４億元，按年減１０﹒０５％。其中
，房地產開發業務收入４６６﹒７億元，按年降１３﹒８％；經營服務業務收入１０９﹒５億元
，按年增長１２％。萬科稱業績下滑是受結算規模下降和開發業務毛利率下滑的影響。
　　萬科Ａ跌１﹒５％，報７﹒４５元。其他地產股同跌，保利發展（滬：６０００４８）跌
４﹒５％，招商蛇口（深：００１９７９）跌４﹒４％，華僑城Ａ（深：００００６９）挫
３﹒３％，大悅城（深：００００３１）走低３％，新城控股（滬：６０１１５５）跌２﹒２％

　
＊四大行Ａ股績後稍升＊
　
　　內地貸款增長乏力、淨息差收窄壓力增加、手續費收入下滑等因素，內地四大國有銀行第一
季度利潤罕見同步下跌，引發市場關注。不過四大行Ａ股目前仍升，工商銀行
（滬：６０１３９８）升０﹒７％，建設銀行（滬：６０１９３９）升０﹒４％，中國銀行
（滬：６０１９８８）、農業銀行（滬：６０１２８８）升０﹒２％。（ｅｙ）

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