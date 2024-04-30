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AH股新聞

30/04/2024 13:40

《Ａ股行情》滬指午後跌０﹒２３％續守三千一，創業板指跌１％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》Ａ股市場午後維持跌勢，滬綜指跌０﹒２３％，報
３１０５﹒８３點，滬深３００指數跌０﹒３９％，深成指跌０﹒５７％，創業板指挫
１﹒０５％。上海Ｂ股軟０﹒０５％，深圳Ｂ股跌０﹒３３％。陸股通錄得淨流出３５億元人民
幣。（ｅｙ）

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