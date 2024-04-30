《Ａ股行情》滬指收跌０﹒３％外資增流出，全月漲２％連升三個月

《經濟通通訊社３０日報道》滬深股市明日起（１日）休市三日，滬綜指昨日連續第四個交

易日上漲兼刷新超過半年新高後，資金出現回吐情緒，加上多家Ａ股公司壓線發表業績，市場出

現沽壓，外資亦見離場，滬綜指今早曾見３１２３﹒２９點再刷高位，然而很快再倒跌，午後更

在三千一位置苦苦支撐，全日指數跌０﹒２６％，收報３１０４﹒８２點；深成指收跌０﹒９％

，創業板指挫１﹒５５％。

「五一」假期前全日成交量仍有１０３０６億元人民幣，雖然較上日的超高成交水平回落約

１５％，但仍保持萬億級成交，至於外資午後走資加劇，陸股通淨流出逾８６億元人民幣。

國家統計局公布，４月份內地製造業ＰＭＩ回落至５０﹒４％，略勝預期的５０﹒３％，比

上月下降０﹒４百分點，仍連續兩個月位於擴張區間；至於民間公布的財新中國製造業ＰＭＩ錄

得５１﹒４，勝預期的５１，並較３月高０﹒３個百分點，再創２０２３年３月以來新高。



＊陰霾下見彩虹，資金回歸促成月底升市＊



回顧全月壞消息不少，美國財長耶倫和布林肯先後訪華，分別就產業過剩及地緣政治問題與

中國官員對話，與此同時歐盟亦密鑼緊鼓擴大對中國產業補貼調查，再加上美國降息預期急降溫

，以及３月多項經濟數據表現遜色，為中國資本市場帶來陰霾，滬指在４月中旬一度穿三千點心

理關口，小盤股幾度崩跌。

在股市重返跌軌之際，國務院發布新《國九條》，出重拳整治資本市場，內容包括嚴厲打擊

違規減持、提高企業上市標準，增加首發企業檢查比例、要求惡性和長期系統性財務造假企業退

市等。隨著信心持續修復，股市再度築底走穩，直至最近幾天資金顯著「換乘」回流中國股市，

滬指一鼓作氣突破三千一，上周五（２６日）陸股通單日淨流入資金額刷新歷史新高。

總結４月，滬綜指累計升２﹒０９％，連續第三個月上升；深成指本月升１﹒９８％，創業

板指升２﹒２１％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３６０４﹒３９ －０﹒５４

上證綜合指數 ３１０４﹒８２ －０﹒２６ ４７３８﹒０３

上證Ａ股指數 ３２５４﹒７０ －０﹒２６

深證成份指數 ９５８７﹒１２ －０﹒９０ ５５６８﹒４６

深圳創業板指數 １８５８﹒３９ －１﹒５５

上證Ｂ股指數 ２５６﹒５５ －０﹒１２ ２﹒０７

深證Ｂ股指數 １１０７﹒６５ ＋０﹒０５ ２﹒３５

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