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AH股新聞

30/04/2024 15:11

《Ａ股行情》滬指收跌０﹒３％外資增流出，全月漲２％連升三個月

　　《經濟通通訊社３０日報道》滬深股市明日起（１日）休市三日，滬綜指昨日連續第四個交
易日上漲兼刷新超過半年新高後，資金出現回吐情緒，加上多家Ａ股公司壓線發表業績，市場出
現沽壓，外資亦見離場，滬綜指今早曾見３１２３﹒２９點再刷高位，然而很快再倒跌，午後更
在三千一位置苦苦支撐，全日指數跌０﹒２６％，收報３１０４﹒８２點；深成指收跌０﹒９％
，創業板指挫１﹒５５％。
　　「五一」假期前全日成交量仍有１０３０６億元人民幣，雖然較上日的超高成交水平回落約
１５％，但仍保持萬億級成交，至於外資午後走資加劇，陸股通淨流出逾８６億元人民幣。
　　國家統計局公布，４月份內地製造業ＰＭＩ回落至５０﹒４％，略勝預期的５０﹒３％，比
上月下降０﹒４百分點，仍連續兩個月位於擴張區間；至於民間公布的財新中國製造業ＰＭＩ錄
得５１﹒４，勝預期的５１，並較３月高０﹒３個百分點，再創２０２３年３月以來新高。
　
＊陰霾下見彩虹，資金回歸促成月底升市＊
　
　　回顧全月壞消息不少，美國財長耶倫和布林肯先後訪華，分別就產業過剩及地緣政治問題與
中國官員對話，與此同時歐盟亦密鑼緊鼓擴大對中國產業補貼調查，再加上美國降息預期急降溫
，以及３月多項經濟數據表現遜色，為中國資本市場帶來陰霾，滬指在４月中旬一度穿三千點心
理關口，小盤股幾度崩跌。
　　在股市重返跌軌之際，國務院發布新《國九條》，出重拳整治資本市場，內容包括嚴厲打擊
違規減持、提高企業上市標準，增加首發企業檢查比例、要求惡性和長期系統性財務造假企業退
市等。隨著信心持續修復，股市再度築底走穩，直至最近幾天資金顯著「換乘」回流中國股市，
滬指一鼓作氣突破三千一，上周五（２６日）陸股通單日淨流入資金額刷新歷史新高。
　　總結４月，滬綜指累計升２﹒０９％，連續第三個月上升；深成指本月升１﹒９８％，創業
板指升２﹒２１％。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３６０４﹒３９　－０﹒５４　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３１０４﹒８２　－０﹒２６　　　　４７３８﹒０３　　
　　上證Ａ股指數　　３２５４﹒７０　－０﹒２６　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９５８７﹒１２　－０﹒９０　　　　５５６８﹒４６　　
　　深圳創業板指數　１８５８﹒３９　－１﹒５５　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２５６﹒５５　　－０﹒１２　　　　　２﹒０７　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１０７﹒６５　＋０﹒０５　　　　　２﹒３５　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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