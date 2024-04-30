《海納智見－荀玉根》目前新興產業產能利用率情況如何？

《海納智見》今年政府工作報告指出，「部分行業產能過剩」、「加強重點行業統籌布局和

投資引導，防止產能過剩和低水平重複建設」，引發市場對部分行業產能情況的關注。我們在《

策略專題－本輪產能過剩有哪些不同？》中提出，當前產能供過於求的問題相對較輕，其中新興

產業過剩主因供給增長過快，本文將主要聚焦於戰略新興行業，從上市公司視角通過邊界生產函

數方法測算戰略新興行業的產能利用率，看新興行業目前的產能健康情況及未來可關注的方向。



為何我們關注戰略新興產業的產能情況？庫存周期源於企業在短期能夠通過調整原材料、人

工等要素投入（即可變成本）響應需求變化。區別於較為短期的庫存周期，產能周期的本質則源

於企業在長期能夠通過購買設備、甚至是進出市場（即固定成本）來響應需求變化。本輪產能擴

張或始於２０１６年，在政策推動下，落後產能淘汰出清，疊加新興領域投資快速增長，高技術

製造業固定資產投資額累計同比增速由１５╱１０的１２﹒６％快速增至１７╱０５的

２２﹒５％。本輪產能利用率歷經兩次高點後開始回落，當前中國整體處在去產能階段。此外，

隨著新興經濟在經濟中的比重不斷上升，新興產業的產業健康情況對於宏觀經濟的周期運行的重

要性提升，或對製造業投資形成一定支撐。當前中國戰略新興產業整體產能利用率相對健康，與

歷史情況縱向比較，疫情以來中國製造業，尤其是新興產業的產能利用率出現了快速的增長。這

或許是由於在過去疫情影響下全球供應鏈受阻，中國製造業憑藉全產業鏈優勢迅速擴張。但隨著

全球疫情影響逐漸褪去，短期內新興產業或仍面臨一定的供給側消化壓力，而中長期需求空間較

大。



不同戰略新興行業產能情況如何？新一代信息技術方面，整體產能利用率相對健康，子領域

中半導體２３年以來產能利用率提升。新材料方面，整體產能利用率仍在高位，子領域中半導體

材料產能利用率較高，但新型建材等傳統領域新材料回落。高端裝備製造方面，近年來其整體產

能利用率基本保持在相對健康區間，子領域中智能設備溫和回落，軌交設備穩中有升。新能源汽

車產業方面，產業整體產能利用率降幅顯著，子領域中鋰電、整車過剩較嚴重，但汽車電子領域

產能尚且合理。新能源方面，整體產能利用率有所下降，其部份子領域２３年以來產能利用率降

幅顯著，如光伏、儲能。生物產業方面，整體產能自２２年高點以來回落至２０年左右水平，子

領域中生物醫藥產能回落已放緩。



接下來關注哪些變量？針對供給端，一方面，新興產業具有供給創造需求的特點。對於技術

更疊較快的新興產業而言，產能過剩的出現意味著現有產能或被新技術淘汰，而過剩的產能並不

會在未來被消化，企業只有憑藉產品或技術創新才能在競爭中存活。另一方面，對於技術發展以

漸進式為主的新興產業，可關注行業產能出清後，龍頭份額提升的機會。針對需求端，可關注出

海機會和穩增長政策支持下的內需修復。外需方面，本輪海外補庫周期有望開啟，疊加中國製造

業的供給優勢，部份產品競爭力提升或給新興產業帶來新的出海機遇。內需方面，今年財政適度

發力，數字基建相關領域有望受益。



風險提示：新興產業需求不及預期，新技術發展不及預期



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

