《滬股通》上證Ａ股指數收跌０﹒２６％，陸股通流出８６億元人幣

《經濟通通訊社３０日專訊》上證Ａ股指數全日收市跌０﹒２６％，報３２５４﹒７０點。
北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘５４７﹒９億元，賣
盤超買盤，淨流出３９﹒５億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出約８６﹒２億元，結束連續四個交易日
流入，４月全月共流入６０﹒１９億元。（ｒｙ）
etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情
30/04/2024 15:11
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北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘５４７﹒９億元，賣
盤超買盤，淨流出３９﹒５億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出約８６﹒２億元，結束連續四個交易日
流入，４月全月共流入６０﹒１９億元。（ｒｙ）
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