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AH股新聞

30/04/2024 15:11

《深股通》深成指全日跌０﹒９％，外資結束連續四天流入

　　《經濟通通訊社３０日專訊》深證成分指數全日收市跌０﹒９％，報９５８７﹒１２點。
　　北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘５４７﹒９億元，賣
盤超買盤，淨流出３９﹒５億元。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出約８６﹒２億元，結束連續四個交易日
流入，４月全月共流入６０﹒１９億元。（ｒｙ）

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