《神州金融》逾半Ａ股上市銀行去年人均薪酬降，六行降幅超６％

《經濟通通訊社３０日專訊》據《第一財經》統計已公布去年年報的３８家Ａ股上市銀行，

總報酬支出為９２９５億元（人民幣．下同），總人數為２４９萬人，得出銀行業人均收入水平

大約為３７﹒３萬元，國有大行的人均薪酬普遍在３０萬元－４０萬元，股份行的人均薪酬大多

在４５萬元以上。

數據指，相較２０２２年，２０２３年共有２０家上市銀行人均薪酬下滑，降幅在

０﹒０２％－１４﹒３６％。其中７家銀行已連續兩年出現人均薪酬下滑；１７家上市銀行人均

薪酬出現上漲，增幅在０﹒２３％－９﹒４３％。換言之，有超過一半的上市銀行出現了按年降

薪的情況。

具體來看，人均薪酬降幅超過６％的上市銀行共有６家，分別是上海銀行

（滬：６０１２２９）、杭州銀行（滬：６００９２６）、南京銀行（滬：６０１００９）、長

沙銀行（滬：６０１５７７）、平安銀行（深：０００００１）及中信銀行（００９９８）

（滬：６０１９９８）；從金額看，人均降薪在７萬元以上的有兩家銀行，上海銀行２０２３年

人均薪酬為４４﹒１４９萬元，同比下降７﹒４萬元；杭州銀行２０２３年人均薪酬為

５１﹒７７６萬元，同比下降７﹒１７萬元。（ｅｙ）

