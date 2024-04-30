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AH股新聞

30/04/2024 09:29

《神州金融》逾半Ａ股上市銀行去年人均薪酬降，六行降幅超６％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》據《第一財經》統計已公布去年年報的３８家Ａ股上市銀行，
總報酬支出為９２９５億元（人民幣．下同），總人數為２４９萬人，得出銀行業人均收入水平
大約為３７﹒３萬元，國有大行的人均薪酬普遍在３０萬元－４０萬元，股份行的人均薪酬大多
在４５萬元以上。
　　數據指，相較２０２２年，２０２３年共有２０家上市銀行人均薪酬下滑，降幅在
０﹒０２％－１４﹒３６％。其中７家銀行已連續兩年出現人均薪酬下滑；１７家上市銀行人均
薪酬出現上漲，增幅在０﹒２３％－９﹒４３％。換言之，有超過一半的上市銀行出現了按年降
薪的情況。
　　具體來看，人均薪酬降幅超過６％的上市銀行共有６家，分別是上海銀行
（滬：６０１２２９）、杭州銀行（滬：６００９２６）、南京銀行（滬：６０１００９）、長
沙銀行（滬：６０１５７７）、平安銀行（深：０００００１）及中信銀行（００９９８）
（滬：６０１９９８）；從金額看，人均降薪在７萬元以上的有兩家銀行，上海銀行２０２３年
人均薪酬為４４﹒１４９萬元，同比下降７﹒４萬元；杭州銀行２０２３年人均薪酬為
５１﹒７７６萬元，同比下降７﹒１７萬元。（ｅｙ）

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