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AH股新聞

30/04/2024 10:26

快手北京遊戲事業部３月已解散，成立兩年多欠缺成熟盈利項目

　　《經濟通通訊社３０日專訊》據內地遊戲電競媒體《競核》報道，快手（０１０２４）北京
遊戲事業部已於今年３月正式解散，當中只有少數員工轉崗至其他項目組，如快手北京遊戲事業
部負責人林彥丞等。報道指，本次裁撤人員規模接近４０人，主要是《代號：北三》卡牌項目組
成員，而本次裁員的導火線是《代號：北三》測試數據不達標。
　　報道引述多名快手遊戲前員工表示，對北京遊戲事業部被裁並不感到意外，因為其成立之初
就不被看好，沒有成熟盈利項目，新作測試數據又不理想，團隊被砍掉也理所當然。
　　快手北京遊戲事業部於２０２１年１０月成立，曾於去年７月上線過《西行記：燃魂》，測
試過《代號：北三》。報道指，《西行記：燃魂》研發時間超過３年，成本數億元人民幣，原本
被騰訊遊戲代理，後被退回，遂急忙上線冀收回一些成本，但最終賠錢收場。該項目上線後兩至
三個月內，北京遊戲事業部中台就有７０多人被裁減。而在去年初，快手北京遊戲事業部已經歷
過一波裁員，只剩不到百人。隨著今波裁員，北京遊戲事業部在快手自研遊戲業務架構中徹底消
失。目前快手自研遊戲業務由長三角遊戲事業部、珠三角洲事業部雙雄並立。（ｓｌ）

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