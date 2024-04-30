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AH股新聞

30/04/2024 11:26

《中國要聞》民航公安整治機上鬧事，逾半年行政拘留３１１人次

　　《經濟通通訊社３０日專訊》據《央視新聞》報道，針對民航旅客反映強烈的吸煙、霸座、
鬧事等「機鬧」問題，民航公安機關自２０２３年７月以來組織開展了依法整治「機鬧」維護航
空安全秩序專項行動。自行動開展以來，全國民航公安機關共打擊處理「機鬧」事件６６９宗，
採取刑事強制措施６人次，行政拘留３１１人次。每百萬旅客中擾序行為人佔比較專項行動前下
降１３﹒２％，有效遏制「機鬧」多發態勢。
　　公安部公布５宗典型「機鬧」案件，涵蓋在飛機上霸座、吸煙、打架鬥毆、開啟應急艙門、
編造虛假恐怖信息等。
　　今年３月１６日，旅客趙某在航班衛生間吸煙，觸發機上煙感報警，被行政拘留５天。去年
１１月１２日，旅客黃某某、郭某某與梁某某３人因客艙座椅靠背調節產生糾紛，繼而發展成打
架鬥毆，３人在航班落地後被行政拘留和罰款。今年３月１８日，旅客吳某某醉酒後乘機並霸佔
頭等艙座位，不聽勸阻，擾亂客艙秩序，造成航班延誤，被行政拘留１０天。今年３月１日，旅
客潘某某因未趕上飛機洩憤，揚言飛機上有炸彈，導致航班延誤２個多小時，最終被法院判處拘
役５個月，緩刑６個月。今年３月３０日，旅客張某在飛機降落滑入機位時拉開應急艙門，導致
滑梯釋放，飛機計劃執行的返程航班任務取消，被行政拘留１２天。（ｓｌ）

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