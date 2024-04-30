《Ａ股焦點》棕櫚股份跌２％，追討４Ａ級景區世荷園２﹒６億元

《經濟通通訊社３０日專訊》四川遂寧市有「城市名片」和「城市會客廳」之稱的國家４Ａ

級旅遊景區「世界荷花博覽園」（下稱「世荷園」）被曝拖久巨額工程款項。Ａ股上市公司棕櫚

股份（深：００２４３１）昨日（２９日）晚間披露，已起訴遂寧市天泰旅遊投資開發有限公司

，請求法院判令天泰旅遊支付拖欠的工程款、財務費用、利息等款項，合計２﹒６５億元（人民

幣．下同），同時希望法院判令其對涉案聖蓮島建設項目的拍賣、變賣款項享有優先受償權。目

前遂寧市中級人民法院已受理案件，並已出具《受理案件通知書》。

棕櫚股份股價半日跌２﹒５％，報１﹒９９元。



＊世荷園年均收入曾達３﹒５億，天泰旅遊淨資產逾８０億＊



天泰旅遊是遂寧市天泰實業有限責任公司控股子公司，為市屬國有企業。棕櫚股份表示，公

司於２０１４年６月中標天泰旅遊招標的世荷園核心區聖蓮島建設項目投融資（聖蓮島項目一期

），２０１５年８月再中標天泰旅遊招標的世荷園核心區（聖蓮島）建設項目（二期）施工投融

資（聖蓮島項目二期），兩次中標後雙方都有簽訂相關合同。聖蓮島項目一、二期先後於

２０１４年７月、２０１５年９月開工，２０１５年１月、２０１５年１２月完工並初步驗收合

格，２０１８年１２月１４日完成竣工驗收。不過，天泰旅遊至今未完成工程結算辦理及支付完

畢工程尾款、財務費用，分別是工程款８９５６﹒４４萬元，財務費用１﹒５２億元（暫計算至

２０２４年３月３１日，下同），利息２３６９﹒４６萬元。

世荷園位於涪江中游遂寧城市中心，總投資８﹒４億元，規劃總面積為１５２公頃，其中景

觀工程面積為７５公頃。遂寧市文廣旅遊局曾於２０１９年表示，世荷園景區年均接待遊客達

１８０萬人次，旅遊收入達３﹒５２億元；到２０２１年表示，景區「平時旅遊人次約每天１萬

人次，節假日約為每天５萬－６萬人次。

天泰實業債券２０２３年年度報告顯示，天泰旅遊２０２３年營收為２﹒９７億元，主營業

務利潤為６０１８﹒３６萬元；截至去年年末，天泰旅遊總資產為１２５﹒９８億元，淨資產為

８０﹒５６億元。（ｓｌ）

