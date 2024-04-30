【數據解讀】官方及財新ＰＭＩ反映經濟繼續恢復，惟需求仍然不足

《經濟通通訊社３０日專訊》企業生產加快、需求繼續保持擴張，調查樣本涉及全國範圍大

中小企業的中國４月官方製造業ＰＭＩ儘管從上月的５０﹒８％小幅回落至５０﹒４％，但依然

是連續第二個月保持在擴張區間；調查樣本更側重東部省份中小企業的財新４月中國製造業

ＰＭＩ則從上月的５１﹒１升至５１﹒４，創下１４個月最高水平，尤其新出口訂單指數創近三

年半最高水平。分析人士認為，官方製造業ＰＭＩ維持在擴張區域，而更反映民營經濟活力的財

新ＰＭＩ連續六個月高於５０，表明中國經濟仍在復甦軌道。



＊分析：要著力增強政府投資對內需帶動作用＊



中國物流與採購聯合會特約分析師張立群表示，綜合看，經濟繼續保持恢復態勢，但需求制

約是主要威脅。他指出，官方ＰＭＩ的訂單類指數均有下降，反映需求不足的企業佔比仍接近

６０％，表明需求不足問題仍然突出，如果不能盡快扭轉該格局，則將會對企業銷售和生產帶來

越來越大困難，進而會使企業預期不斷轉弱，生產不斷回落。要著力增強政府投資對內需的帶動

作用，盡快改變需求不足狀態。



＊就業持續低迷，金屬、油等生產資料漲價＊



標普則指出，財新ＰＭＩ的產出指數繼續增加，在基礎需求改善和製造商努力營銷下，新訂

單創下逾一年來最快增速，尤其是海外新訂單指數升至５３﹒３，刷新將近三年半最高增速。據

調查樣本企業反映，第二季初，全球市場需求改善，但雖然新接業務增加，產能壓力加劇，中國

製造商對增加用工仍然保持審慎，在人員離職以及重組裁冗的作用下，４月用工規模連續第八個

月低於５０。價格方面，雖然４月投入成本重拾上升趨勢，但製造業產品平均售價和出口價格齊

跌。投入品平均價格創下２０２３年１０月後最顯著升幅，調查樣本企業普遍提到金屬、油及其

他生產資料漲價。另一方面，競爭加劇，加上為推動銷售而採取的促銷措施，限制了中國製造商

的定價力。（ｓｌ）



