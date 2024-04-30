【聚焦數據】４月財新中國製造業ＰＭＩ升至５１﹒４，刷一年新高

《經濟通通訊社３０日專訊》４月財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）錄得５１﹒４，

勝預期的５１，並較３月高０﹒３個百分點，再創２０２３年３月以來新高，反映製造業生產經

營活動繼續加快擴張。

國家統計局同日公布的３月製造業ＰＭＩ錄得５０﹒４，低於前值０﹒４個百分點，連續第

二個月高於榮枯線。



＊需求明顯改善，成本管控致就業更差＊



從財新中國製造業ＰＭＩ分項數據來看，４月製造業供需擴張加速，生產指數、新訂單指數

分別在擴張區間升至２０２３年６月、２０２３年３月以來最高；外需修復較為明顯，４月新出

口訂單指數為２０２０年１２月來最高。據調查樣本企業反映，包括出口在內的新業務總量增加

，助推最近的產出擴張。分三大類商品看，投資品類連續兩個域產量和訂單均高於消費品類和中

間品類。

然而，製造業就業並未隨供需改善而繼續修復。４月從業人員指數在收縮區間掉頭向下，為

近四個月來最低。調查顯示，用工收縮主要是由於生產自動化和成本管控。

訂單增加而企業用工減少，導致４月製造業積壓業務量連續第二個月上漲。市況良好，企業

加快生產，產成品庫存指數結束了此前兩個月低於榮枯線的局面，升至擴張區間。為滿足新業務

增長的需要，製造業企業繼續增加原材料採購，採購量和原材料庫存均有上升，但擴張速度放緩

。



＊原材料購進價六個月最高，企業盈利空間受擠壓＊



受金屬、原油等原材料價格上漲的影響，４月製造業原材料購進價格指數重回臨界點以上，

錄得六個月來最高。由於競爭激烈，企業議價能力依然偏弱，４月製造業出廠價格指數在收縮區

間微升，企業盈利空間仍受到擠壓。

製造業企業家對未來一年的市場前景仍充滿信心，不過部分企業擔心成本上揚和競爭加劇。

４月生產經營預期指數在擴張區間小幅下行，為年內最低。



＊分析：預期仍偏弱，應推動前期政策盡快落地見效＊



財新智庫高級經濟學家王喆表示，４月製造業景氣度繼續向好，供求擴張提速，外需表現優

異，但就業仍未見明顯改善，價格水平維持低位，尤其是銷售端價格低迷，企業盈利難度增加。

２０２４年一季度經濟增速超出市場預期，經濟開局良好，與財新中國製造業ＰＭＩ連續六個月

高於榮枯線一致。從不同品類產品看，消費品不再一枝獨秀，４月投資品產銷兩旺，景氣度自下

游向中上游傳導的跡象有所顯現。

他稱，當前經濟發展的不利因素仍在於預期偏弱，進而導致就業壓力增加和通縮風險提升。

政策層面還應繼續保持一貫性和連續性，推動前期政策盡快落地見效，通過維持當前經濟回升向

好勢頭逐步改善市場預期。（ｓｌ）



