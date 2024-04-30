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AH股新聞

30/04/2024 09:50

【聚焦數據】４月財新中國製造業ＰＭＩ升至５１﹒４，刷一年新高

　　《經濟通通訊社３０日專訊》４月財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）錄得５１﹒４，
勝預期的５１，並較３月高０﹒３個百分點，再創２０２３年３月以來新高，反映製造業生產經
營活動繼續加快擴張。
　　國家統計局同日公布的３月製造業ＰＭＩ錄得５０﹒４，低於前值０﹒４個百分點，連續第
二個月高於榮枯線。
　
＊需求明顯改善，成本管控致就業更差＊
　
　　從財新中國製造業ＰＭＩ分項數據來看，４月製造業供需擴張加速，生產指數、新訂單指數
分別在擴張區間升至２０２３年６月、２０２３年３月以來最高；外需修復較為明顯，４月新出
口訂單指數為２０２０年１２月來最高。據調查樣本企業反映，包括出口在內的新業務總量增加
，助推最近的產出擴張。分三大類商品看，投資品類連續兩個域產量和訂單均高於消費品類和中
間品類。
　　然而，製造業就業並未隨供需改善而繼續修復。４月從業人員指數在收縮區間掉頭向下，為
近四個月來最低。調查顯示，用工收縮主要是由於生產自動化和成本管控。
　　訂單增加而企業用工減少，導致４月製造業積壓業務量連續第二個月上漲。市況良好，企業
加快生產，產成品庫存指數結束了此前兩個月低於榮枯線的局面，升至擴張區間。為滿足新業務
增長的需要，製造業企業繼續增加原材料採購，採購量和原材料庫存均有上升，但擴張速度放緩

　
＊原材料購進價六個月最高，企業盈利空間受擠壓＊
　
　　受金屬、原油等原材料價格上漲的影響，４月製造業原材料購進價格指數重回臨界點以上，
錄得六個月來最高。由於競爭激烈，企業議價能力依然偏弱，４月製造業出廠價格指數在收縮區
間微升，企業盈利空間仍受到擠壓。
　　製造業企業家對未來一年的市場前景仍充滿信心，不過部分企業擔心成本上揚和競爭加劇。
４月生產經營預期指數在擴張區間小幅下行，為年內最低。
　
＊分析：預期仍偏弱，應推動前期政策盡快落地見效＊
　
　　財新智庫高級經濟學家王喆表示，４月製造業景氣度繼續向好，供求擴張提速，外需表現優
異，但就業仍未見明顯改善，價格水平維持低位，尤其是銷售端價格低迷，企業盈利難度增加。
２０２４年一季度經濟增速超出市場預期，經濟開局良好，與財新中國製造業ＰＭＩ連續六個月
高於榮枯線一致。從不同品類產品看，消費品不再一枝獨秀，４月投資品產銷兩旺，景氣度自下
游向中上游傳導的跡象有所顯現。
　　他稱，當前經濟發展的不利因素仍在於預期偏弱，進而導致就業壓力增加和通縮風險提升。
政策層面還應繼續保持一貫性和連續性，推動前期政策盡快落地見效，通過維持當前經濟回升向
好勢頭逐步改善市場預期。（ｓｌ）
　

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