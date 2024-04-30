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AH股新聞

30/04/2024 09:54

【數據解讀】統計局：４月ＰＭＩ續擴張，惟企業成本壓力有所增

　　《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局公布，４月份，製造業、非製造業ＰＭＩ和綜合
ＰＭＩ產出指數分別為５０﹒４％、５１﹒２％和５１﹒７％，比上月下降０﹒４、１﹒８和１
個百分點。統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據指出，盡管本月製造業ＰＭＩ繼續
位於擴張區間，但調查結果顯示，反映原材料成本高的企業佔比為４６％，比上月上升４﹒２個
百分點，同時主要原材料購進價格指數升至５４％，製造業企業成本壓力有所增加。
　
＊生產指數５２﹒９％為去年４月以來最高＊
　
　　４月份，生產指數為５２﹒９％，比上月上升０﹒７個百分點，為２０２３年４月份以來最
高，製造業企業生產擴張有所加快。
　　新訂單指數為５１﹒１％，比上月下降１﹒９個百分點。從外需情況看，新出口訂單指數為
５０﹒６％，比上月下降０﹒７個百分點，繼續保持擴張，表明企業出口業務總體繼續改善。
　　新動能繼續較快擴張。裝備製造業和高技術製造業ＰＭＩ分別為５１﹒３％和５３﹒０％，
比上月下降０﹒３和０﹒９個百分點，繼續位於擴張區間，且均高於製造業總體，高端製造業保
持較快發展。
　
＊服務業景氣水平有所回落＊　
　
　　４月份，服務業商務活動指數為５０﹒３％，比上月下降２﹒１個百分點，服務業擴張有所
放緩。資本市場服務、房地產等行業商務活動指數低位運行，景氣水平偏弱。隨著基礎設施建設
加快推進，建築業商務活動指數比上月上升０﹒１個百分點，為５６﹒３％，繼續位於較高景氣
區間。其中，土木工程建築業商務活動指數為６３﹒７％，比上月上升３﹒９個百分點，升至高
位景氣區間，企業施工進度有所加快。（ｃｔ）

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