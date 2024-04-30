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AH股新聞

30/04/2024 12:30

【ＦＯＣＵＳ】ＰＭＩ加持增長前景，惟需求落後添壓盈利

　　【ＦＯＣＵＳ】大行相繼上調中國全年ＧＤＰ增速預期之際，經濟先行指標－－官方製造業
ＰＭＩ連續第二個月擴張，財新製造業ＰＭＩ更錄１３個月最高。製造業景氣不俗，生產更是馬
力全開，續擔綱經濟新動能。不過，原材料購進價格指標跳升，但出廠價格指數續位於收縮區間
，顯示企業盈利壓力山大。
　
＊生產活動加快上升，大行升ＧＤＰ預測＊
　
　　國家統計局周二（３０日）公布，４月製造業ＰＭＩ錄５０﹒４（預期：５０﹒３），其中
小型企業ＰＭＩ在經歷１１個月收縮後，連續第二月企於榮枯線之上；高技術製造業ＰＭＩ、裝
備製造業ＰＭＩ分別錄５３、５１﹒３。五大分類指數中，生產指數加速至２０２３年４月以來
最快，顯示企業生產活動加快上升，電腦通訊、電子設備、鐵路船舶、航太設備等產業一馬當先

　　同日公布的４月財新製造業ＰＭＩ更為樂觀，樣本主要為沿海地區出口導向中小型民企的數
據顯示，海外新訂單刷新近三年半最高增速，推動製造商產出錄２０２３年５月以來最顯著擴張
率。
　　高端先進製造業托底，外需基本盤韌性十足，不難理解高盛、花旗、美銀等華爾街大行近日
紛上調中國全年增長預期至５％，德銀更上看５﹒２％。
　
＊出廠價格疲不能興，恐陷賠本賺吆喝＊
　
　　不過，今次數據最值留意之處，是官方原材料購進價格按月跳升３﹒５個百分點至５４，高
於出廠物價指數近５個百分點，顯示原料端價格成長明顯高於產品端價格；財新製造業購進價格
指數重返榮枯線以上，錄六個月來最高，但出廠價格指數連續四個月低於榮枯線。
　　此跟較早時公布的３月全國規模以上工業企業利潤轉跌一致，盡管首季工業企業利潤按年升
４﹒３％，但３月結束自去年８月以來的持續增長，或反映創新高的銅、鋁等大宗商品價格帶來
的成本壓力。
　　眼下的困境是，盡管成本壓力陡增，但企業卻因市場競爭激烈更傾向降價促銷，盈利、就業
皆難見改善，長此以往勢制約工業部門、家庭部門信貸需求。最新數據顯示，首季規上工業企業
營業收入利潤率４﹒８６％，大幅低於２０１８年的６﹒４９％。「賠本賺吆喝」陰影揮之不去
，亟需對需求端推更多政策支持。

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